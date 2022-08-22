Людмила Сапронова возглавила департамент наружной рекламы АДВ

Людмила Сапронова присоединилась к команде АДВ, заняв должность директора департамента наружной рекламы. На этой позиции она сменила Дмитрия Грибкова, который принял решение покинуть компанию. Об этом Sostav рассказали в АДВ.

В задачи департамента наружной рекламы входит планирование, закупка и проведение кампаний в OOH, разработка стратегий и тактик рекламных кампаний, внедрение автоматизации и программатик-закупок DOOH для всего пула клиентов группы.

Сапронова работает в рекламной сфере более 20 лет. С 2008 года она занимала разные должности в Posterscope Russia, последние восемь лет Сапронова была директором проектов по закупкам наружной рекламы. В числе её клиентов — «Газпром Медиа Холдинг», «Лента», «М.Видео-Эльдорадо», «Галс-Девелопмент», «Авито».

Виолетта Зубкова, коммерческий директор АДВ: В фокусе работы Людмилы Сапроновой и её команды будет внедрение передовых решений в области DOOH, позволяющих осуществлять гибкую настройку рекламных кампаний с учётом различных факторов, таргетинг на аудиторных сегментах, оцифровку влияния наружной рекламы на продажи, а также тестирование новых инструментов в партнёрстве с крупнейшими операторами наружной рекламы.

Также АДВ покинул баинг-директор по наружной рекламе Илья Докучаев, сообщили в группе. Структура компании оптимизирована, поэтому необходимости в отдельной должности баинг-директора в OOH нет, заявили в АДВ. Обязанности Докучаева перешли Сапроновой.



На прошлой неделе АДВ объявила о кадровых перестановках. Андрей Чуваев возглавил медийные активы компании, а Наталья Осипова — работу активов в области креатива, брендинга, управления клиентским опытом, маркетинговой стратегии и консалтинга.