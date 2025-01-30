Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.01.2025 в 11:00

LOOKY и «МТС Live»: ИИ-технология по мотивам мюзикла

Соцсеть LOOKY разработала новую ИИ-технологию к мюзиклу «Последняя сказка»

Новая ИИ-технология позволяет сгенерировать нейроаватар через сервис рекомендаций «МТС Live» в телеграм-боте, где каждый пользователь может примерить образы известных героев восточных сказок — Шахерезады и султана Сулеймана.

Команда LOOKY разработала нейроаватары по мотивам стартовавшего в декабре масштабного мюзикла «Последняя сказка» о жизни молодой пары, которая оказывается в ярком и будоражащем мире волшебного Востока. Показы мюзикла в Театре МДМ проходят каждый день.

Для того чтобы создать аватар, достаточно загрузить одно селфи в телеграм-бот рекомендательной системы от «МТС Live». Нейросеть за несколько секунд создаст виртуальный прототип в восточном антураже. Нужно отправить одно селфи, на котором хорошо видно лицо, и бот создаст аватар в расшитом платье или позолоченном жилете.

Помимо аватаров, рекомендательная система на основе ИИ и интересов пользователей собирает персонифицированные подборки развлечений по разным сегментам и помогает в составлении планов на неделю.

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY:

Наша команда при разработке визуализации проекта постаралась учесть все особенности восточных национальных костюмов — от турецких платков и тюрбанов до фасонов тканей с мельчайшей детализацией. Мы хотели, чтобы костюмы и интерьеры были максимально реалистичными, а зрители почувствовали себя в настоящей сказке с помощью нашей функции. Примерить образы можно также в социальной сети LOOKY.

Андрей Алексеев, директор по маркетингу «МТС Live»:

Для того чтобы продлить бодрое настроение после январских праздников, мы решили подарить нашим пользователям возможность попасть в настоящую восточную сказку. Благодаря функционалу нейросети загруженные портреты становятся такими реалистичными, что ими хочется делиться с друзьями и близкими, ставить на аватарки. К тому же нужно отметить растущий интерес россиян к контенту с турецкой тематикой. Мы решили поддержать этот тренд в диджитале: интегрировали игровую механику в нашу рекомендательную систему, чтобы пользователи могли подобрать развлечения на свой вкус в едином окне.

МТС Live Looky
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.