LOOKY и «МТС Live»: ИИ-технология по мотивам мюзикла

Новая ИИ-технология позволяет сгенерировать нейроаватар через сервис рекомендаций «МТС Live» в телеграм-боте, где каждый пользователь может примерить образы известных героев восточных сказок — Шахерезады и султана Сулеймана.

Команда LOOKY разработала нейроаватары по мотивам стартовавшего в декабре масштабного мюзикла «Последняя сказка» о жизни молодой пары, которая оказывается в ярком и будоражащем мире волшебного Востока. Показы мюзикла в Театре МДМ проходят каждый день.

Для того чтобы создать аватар, достаточно загрузить одно селфи в телеграм-бот рекомендательной системы от «МТС Live». Нейросеть за несколько секунд создаст виртуальный прототип в восточном антураже. Нужно отправить одно селфи, на котором хорошо видно лицо, и бот создаст аватар в расшитом платье или позолоченном жилете.

Помимо аватаров, рекомендательная система на основе ИИ и интересов пользователей собирает персонифицированные подборки развлечений по разным сегментам и помогает в составлении планов на неделю.

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY: Наша команда при разработке визуализации проекта постаралась учесть все особенности восточных национальных костюмов — от турецких платков и тюрбанов до фасонов тканей с мельчайшей детализацией. Мы хотели, чтобы костюмы и интерьеры были максимально реалистичными, а зрители почувствовали себя в настоящей сказке с помощью нашей функции. Примерить образы можно также в социальной сети LOOKY.