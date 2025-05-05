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05.05.2025 в 12:20

Логотипы компаний уберут с дорожных указателей

ФАС проверит размещение рекламных вывесок на дорожных знаках

ФАС проверит в регионах размещение рекламных вывесок на дорожных знаках и их опорах на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Ведомство уже направило разъяснения, какие знаки следует признавать незаконными, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

По закону «О рекламе» распространение коммерческой информации на знаке дорожного движения и его опоре запрещено. Однако допускается информация об объектах притяжения участников движения — парковках, перекрестках, аэропортах, вокзалах. Под рядом знаков можно размещать, например, информацию об отелях, объектах туризма и спорта.

В ФАС разъяснили, что не запрещается указывать на знаках профиль деятельности организации — «Аптека», «Супермаркет», «Салон красоты», в том числе с указанием направления движения к этим объектам. При этом нельзя писать названия юрлиц, ИП и торговых предприятий вне зависимости от указания профиля деятельности, а также их контактную информацию, наименование товара и логотип.

Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин предлагает четко описать, что можно и нельзя размещать на коричневых и желтых информационных знаках. Это позволит пополнять региональные бюджеты доходами от легальной рекламы, уверен он.

Ранее сообщалось, что с 2026 года нельзя будет сообщать про мотели, кемпинги, гостиницы и станции техобслуживания на дорожных знаках на зеленом, белом и синем фоне с указанием направлений к городам, населенным пунктам и крупным объектам. Регионы могут применять новый ГОСТ уже сейчас. Однако в Ассоциации туроператоров свыступили против запрета такой рекламы.

ФАС указатель
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