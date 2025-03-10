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10.03.2025 в 13:20

В АТОР не поддержали запрет на упоминание гостиниц на дорожных знаках

Новый ГОСТ запретил размещать рекламу мотелей и кемпингов на указателях

В Ассоциации туроператоров (АТОР) считают несвоевременным запрет рекламы мотелей, гостиниц и кемпингов на дорожных знаках. Запрет прописан в новой версии ГОСТа 52290, опубликованной Росстандартом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С 2026 года нельзя будет сообщать про мотели, кемпинги, гостиницы и станции техобслуживания на дорожных знаках 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 (это информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне с указанием направлений к городам, населенным пунктам и крупным объектам). Регионы могут применять новый ГОСТ уже сейчас.

Причины запрета разработчики стандарта не называют. В АТОР предполагают, что упоминание гостиниц убрали с указателей в связи с тем, что на знаках рекламировался частный бизнес, а указатели ставятся на бюджетные деньги. Возникал конфликт интересов, который сейчас устраняется.

В организации отметили, что указатели с рекламой гостиниц упрощали дорогу к объектам, нужным туристам. Навигаторы есть в автомобилях путешественников, но не везде ловит связь.

Атор Гостиницы дорожные знаки
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