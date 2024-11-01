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01.11.2024 в 06:10

«РВБ» получила права на товарные знаки Wildberries

Это 28 объектов интеллектуальной собственности

Роспатент подтвердил переход прав на товарные знаки Wildberries к ООО «РВБ» — объединенной компании онлайн-ритейлера и оператора наружной рекламы Russ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.

Всего в пользу «РВБ» перешли права в отношении 28 объектов интеллектуальной собственности. Речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая сетевого ритейлера «Ягодки», а также информационных системах.

Ранее стало известно, что группа Russ передала активы в объединенную компанию с Wildberries. Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «СТИНН».

Напомним, Wildberries в июне объявила об объединении с ГК Russ. Стороны создали совместное предприятие «РВБ», в котором 65% перешло ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн».

Wildberries РВБ
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