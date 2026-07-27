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27.07.2026 в 06:10

Lime приостановил экспансию до 2027 года

Fashion-ретейлер сосредоточится на повышении эффективности действующих магазинов

Российский fashion-ритейлер Lime отказался от открытия новых магазинов как минимум до 2027 года. Вместо дальнейшей экспансии компания оптимизирует существующую сеть: в магазинах, не выполняющих плановые показатели, пересматривают штатное расписание, сокращают персонал и меняют управленческую структуру, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Такие изменения уже затронули магазины в Перми, Оренбурге и Челябинске. По данным собеседников издания, ставка на магазины большого формата в регионах не оправдала ожиданий: содержание крупных торговых точек оказалось менее эффективным, а планы по запуску нового формата площадью 1,2−1,5 тыс. м2 были отложены из-за ряда опасений, включая сложности с привлечением заемного финансирования.

Теперь компания сосредоточилась на повышении прибыльности действующих магазинов, а не на расширении сети.

Эксперты отмечают, что этап оптимизации закономерен после периода активного роста. Вместе с тем они считают, что российским брендам пока не удалось полноценно занять нишу Zara: для этого недостаточно открыть магазины на освободившихся площадях — необходимы развитая логистика, быстрое обновление коллекций и эффективная операционная модель.

Напомним, после ухода группы Inditex в 2022 году Lime стал одним из главных бенефициаров освободившихся площадей. Чистая прибыль Lime в прошлом году выросла на 121%, до 4,5 млрд руб. Lime управляет 69 магазинами в России и зарубежных странах — в Дубае, Бахрейне, Казахстане, Армении и Белоруссии. Число магазинов за рубежом компания не раскрывала.

Lime
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