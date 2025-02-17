Только 3% опрошенных россиян готовы видеть своим начальником женщину

Российское общество связывает лидерство преимущественно с мужчинами. 48% респондентов уверены, что мужчины более склонны к лидерству. Только 8% опрошенных россиян предположили, что женщины могут быть такими же хорошими лидерами. Данные опроса представил ВЦИОМ. Исследование проводилось 2 февраля среди 1,6 тыс. соотечественников в возрасте от 18 лет.

Среди тех, кто поддерживает мнение о мужском лидерстве, 33% считают, что мужчины обладают такими качествами, как решительность, сдержанность, ум, отсутствие эмоциональности и активность. Еще 29% респондентов уверены, что лидерские качества мужчин — это врожденная особенность, заложенная природой. 22% считают, что мужская склонность к лидерству объясняется их полом (мужественный, сильный физически, защитник). 9% опрошенных заявили, что этот стереотип укоренился в обществе. Среди сторонников «женского» лидерства 82% отметили такие качества женщин, как ум, амбициозность, целеустремленность, ответственность и моральная сила.

Согласно данным ВЦИОМа, 33% участников опроса предпочли бы видеть мужчин во главе своих организаций, а женщин — только 3%. В то же время для 61% респондентов пол не имеет значения, и они готовы работать с любым лидером, независимо от его пола. В основном этот вариант выбрали опрошенные, рожденные в 1982−1991 годах и в 2001-м и позже.

По мнению эксперта «ВЦИОМ-Консалтинга» Ивана Грузинова, такое отношение к женскому лидерству является следствием предвзятых стереотипов, утверждающих, что мужчины сильнее и решительнее, а женщины более эмоциональны и заботливы. Он подчеркивает, что существует множество примеров успешных женщин в науке, технологиях и управлении, и для изменения восприятия общества важно демонстрировать их достижения.