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Leo Burnett Moscow и Samsung запустили кампанию для тех, кто часто не помещается на фото

15.11.2018 в 15:00

Рекламная кампания приурочена к выходу новой модели смартфона Galaxy A7

Samsung Electronics совместно с креативным агентством Leo Burnett Moscow запустила кампанию, приуроченную к выходу новой модели смартфона Galaxy A7.

В серии видеороликов показаны истории людей, которые не попали на фото. Герои оживают на снимке, чтобы переиграть события и все-таки уместиться в кадр, показывая всем, какие крутые моменты иногда теряются при съемке на камеру со стандартным углом обзора.

Василий Губин, креативный директор Leo Burnett Moscow:

«Когда в брифе есть одно четкое сообщение — работать над ним легче и интереснее. Чувствуешь себя словно наш герой, парящий в воздухе. Только без металлической рамы под коленом. Все мы вышли из гоголевской шинели и комплекса недолайканных фото. И у каждого из нас есть целая коллекция фото с отрезанными частями, поэтому мы решили рассказать историю такого героя. К тому же где вы встретите ролик, где самая смешная шутка — про трейд-ин?».

Виктория Ярзуткина, директор по маркетингу Samsung Electronics:

«В современных смартфонах так много умных функций, а количество камер в смартфонах растет с каждой новой моделью. Но если вдуматься, роль смартфона остается той же — общаться и создавать фото и видео примечательных моментов. При этом широкоугольная камера предоставляет возможность включить в кадр всех присутствующих. Поэтому мы четко сфокусировались на донесении преимуществ широкоугольной камеры. И концепция немного гротескного ролика пришлась как нельзя более кстати».

Состав творческой группы:

Клиент: Samsung Electronics
Анна Наконечная: менеджер по маркетинговым коммуникациям, лидер проекта
Виктория Ярзуткина: директор по маркетингу
Марина Мещерякова: руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
Светлана Миллина: руководитель по маркетинговым коммуникациям направления Mobile

Креатив: Leo Burnett Moscow
Исполнительный креативный директор: Михаил Кудашкин
Креативный директор: Василий Губин
Арт-директоры: Екатерина Малинина, Юлия Грезина
Копирайтер: Сергей Белозеров
Продюсер: Олег Гридасов

Продакшн: FilmService
Режиссер: Алексей Соболев
Продюсер: Екатерина Гетта
Ассистент продюсера: Лариса Новоторцева
Пост-продакшн продюсер: Ксения Вострикова

Samsung Leo Burnett Moscow Galaxy
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