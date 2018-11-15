Leo Burnett Moscow и Samsung запустили кампанию для тех, кто часто не помещается на фото

Samsung Electronics совместно с креативным агентством Leo Burnett Moscow запустила кампанию, приуроченную к выходу новой модели смартфона Galaxy A7.

В серии видеороликов показаны истории людей, которые не попали на фото. Герои оживают на снимке, чтобы переиграть события и все-таки уместиться в кадр, показывая всем, какие крутые моменты иногда теряются при съемке на камеру со стандартным углом обзора.

Василий Губин, креативный директор Leo Burnett Moscow: «Когда в брифе есть одно четкое сообщение — работать над ним легче и интереснее. Чувствуешь себя словно наш герой, парящий в воздухе. Только без металлической рамы под коленом. Все мы вышли из гоголевской шинели и комплекса недолайканных фото. И у каждого из нас есть целая коллекция фото с отрезанными частями, поэтому мы решили рассказать историю такого героя. К тому же где вы встретите ролик, где самая смешная шутка — про трейд-ин?».



Виктория Ярзуткина, директор по маркетингу Samsung Electronics: «В современных смартфонах так много умных функций, а количество камер в смартфонах растет с каждой новой моделью. Но если вдуматься, роль смартфона остается той же — общаться и создавать фото и видео примечательных моментов. При этом широкоугольная камера предоставляет возможность включить в кадр всех присутствующих. Поэтому мы четко сфокусировались на донесении преимуществ широкоугольной камеры. И концепция немного гротескного ролика пришлась как нельзя более кстати».

Состав творческой группы:

Клиент: Samsung Electronics

Анна Наконечная: менеджер по маркетинговым коммуникациям, лидер проекта

Виктория Ярзуткина: директор по маркетингу

Марина Мещерякова: руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Светлана Миллина: руководитель по маркетинговым коммуникациям направления Mobile

Креатив: Leo Burnett Moscow

Исполнительный креативный директор: Михаил Кудашкин

Креативный директор: Василий Губин

Арт-директоры: Екатерина Малинина, Юлия Грезина

Копирайтер: Сергей Белозеров

Продюсер: Олег Гридасов

Продакшн: FilmService

Режиссер: Алексей Соболев

Продюсер: Екатерина Гетта

Ассистент продюсера: Лариса Новоторцева

Пост-продакшн продюсер: Ксения Вострикова