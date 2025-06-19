«Лемана ПРО» ищет маркетинговых партнеров

«Лемана ПРО» объявила о поиске маркетинговых партнеров для различных задач: для продуктового PR и поддержки бренда в интернете. Документация размещена на площадке B2B-Center.

Компании требуется клиентская поддержка бренда компании и бренда работодателя, включающая обработку обращений в социальных сетях компании во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram, TikTok, а также на площадках YouTube, RuTube, Pikabu, VC.ru. Исполнителю предстоит вести мониторинг упоминаний бренда в публичном поле.

Заявки для участия в отборе принимаются до 26 июня. Контракт будет заключен на два года.

Кроме того, компания объявила отдельный тендер на выбор PR-агентства в продуктовый PR (b2c, b2b). Заявки для участия также можно подать до 26 июня посредством ЭТП B2B-Center.

Сейчас развитием социальных сетей бренда работодателя «Лемана ПРО» занимается агентство Ailove . Также ретейлер работал вместе с агентством MORE и BBDO.

«Лемана ПРО» реализует товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Это платформа, которая объединяет обычных покупателей и профессионалов отрасли. На данный момент сеть насчитывает 112 гипермаркетов — 111 в России и 1 в Казахстане.