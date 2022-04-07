Lego и Epic Games создадут метавселенную для детей

Разработчик компьютерных игр Epic Games и производитель конструкторов и игрушек Lego Group объявили о заключении долгосрочного партнёрства для работы над метавселенной — они намерены сделать «безопасное и увлекательное» виртуальное пространство для детей. Об этом сообщается на сайте Epic Games.

Совместно компании будут разрабатывать цифровой сервис для юных пользователей разных возрастов, чтобы они могли играть вместе, говорится в сообщении. Подробности того, каким будет виртуальный мир от Lego и Epic, компании не раскрывают. Также в сообщении нет данных о сроках запуска метавселенной.

Партнёры подчеркнули, что в основе их договора лежит обеспечение безопасного и комфортного использования цифровых пространств детьми, а также развитие их творческого потенциала благодаря различным инструментам. Кроме того, в Lego и Epic отметили важность безопасности личных данных маленьких пользователей.

Помогать в работе над виртуальным пространством будет компания SuperAwesome, которую Epic купила в 2020 году.

В начале марта Lego приостановила поставки продукции в 81 магазин в России в связи с санкциями на фоне военной спецоперации России на в Украине.