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07.04.2022 в 17:50

Lego и Epic Games создадут метавселенную для детей

Компании намерены сделать «безопасное и увлекательное» виртуальное пространство для юных пользователей

Разработчик компьютерных игр Epic Games и производитель конструкторов и игрушек Lego Group объявили о заключении долгосрочного партнёрства для работы над метавселенной — они намерены сделать «безопасное и увлекательное» виртуальное пространство для детей. Об этом сообщается на сайте Epic Games.

Совместно компании будут разрабатывать цифровой сервис для юных пользователей разных возрастов, чтобы они могли играть вместе, говорится в сообщении. Подробности того, каким будет виртуальный мир от Lego и Epic, компании не раскрывают. Также в сообщении нет данных о сроках запуска метавселенной.

Партнёры подчеркнули, что в основе их договора лежит обеспечение безопасного и комфортного использования цифровых пространств детьми, а также развитие их творческого потенциала благодаря различным инструментам. Кроме того, в Lego и Epic отметили важность безопасности личных данных маленьких пользователей.

Помогать в работе над виртуальным пространством будет компания SuperAwesome, которую Epic купила в 2020 году.

В начале марта Lego приостановила поставки продукции в 81 магазин в России в связи с санкциями на фоне военной спецоперации России на в Украине.

Lego Epic Games метавселенная
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