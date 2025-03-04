Пряные ножки и аджика: ROSTIC’S представил ролик в поддержку «Грузия Меню»

ROSTIC'S вдохновился кавказской кухней и запустил обновленное меню с «грузинским акцентом». В поддержку новинок бренд представил атмосферный рекламный ролик.

При просмотре видео зрители словно пролетают над столом с традиционной красной скатертью и глиняной посудой с пряностями. Главные «герои» ролика, как и нового меню — легендарные ножки в особом маринаде, ролл с соусом «Аджика» и красным сладким перцем, а также грузинский Бургер Чиз с сырной котлетой. Видеоряд сопровождает аутентичная музыка.

Масштабная омниканальная рекламная кампания в поддержку «Грузия меню» в ROSTIC’S уже стартовала. Ролик запущен в федеральный ТВ-эфир и на популярных видеосервисах в формате OLV. На главных страницах маркетплейсов появятся баннеры с изображением новинок, а в социальных сетях будет реализовано рекламное размещение постов о линейке. Новостью о появлении «Грузия меню» команда ROSTIC’S поделится в своих группах в ВК и Telegram, а также посредством CRM-инструментов и performance-маркетинга.

Екатерина Мамаева, руководитель команды национального маркетинга ROSTIC’S: Чтобы придать легендарным ножкам ROSTIC’S пряный вкус, отличающий грузинскую кухню, мы специально разработали особый маринад с паприкой, чесноком, черным перцем, тмином и другими специями. Кроме того, нашу новую линейку отличает уникальный для рынка быстрого обслуживания ингредиент — соус «Аджика», до нас на такой эксперимент еще никто не решался. Мы видим, что гостей вдохновляют яркие концепции по мотивам разных кухонь мира и аутентичные вкусы, которые помогают разнообразить визиты в наши рестораны. Поддерживая такой тренд, мы сделали необычный запуск, на этот раз вдохновившись грузинским колоритом.

Состав творческой группы:

«Юнирест» (клиент)

Директор по бренду: Юлия Мищенко

Старший менеджер по бренду и КСО-активациям: Ирина Баканова

Старший менеджер по маркетингу: Наталья Назарова

Руководитель медиа направления: Татьяна Ляшенко

Арт-директор: Наталья Грибанова

Менеджер по рекламе и дизайну: Наталия Занегина

Креативный дизайнер: Елизавета Парфенова

Media Instinct Group (агентство)

Руководитель группы по медиапланированию: Марина Зиновьева

Директор по работе с клиентами в цифровых СМИ: Денис Лаконкин

MОB (агентство)

Арт-директор: Роман Лыч

Креативный продюсер: Сергей Климов

Копирайтер: Дмитрий Смолин