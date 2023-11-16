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16.11.2023 в 16:10

Depot разработало логотип и фирменный стиль для экс-Henkel в России

Для нового визуального стиля были выбраны простые формы и цвета

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Брендинговое агентство Depot разработало логотип и фирменный стиль для LAB Industries (экс-Henkel в России), производящей чистящие и моющие средства, клеевые технологии, косметику и средства личной гигиены. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Для нового визуального стиля были выбраны простые и минималистичные формы, шрифты и цвета. Это позволило сделать логотип современным и лаконичным.

Depot разработало логотип и фирменный стиль для экс-Henkel в России Depot разработало логотип и фирменный стиль для экс-Henkel в России Depot разработало логотип и фирменный стиль для экс-Henkel в России

Семён Шатыло, креативный директор агентства Depot:

Новаторство лежит в ДНК компании. Этот же подход в айдентике способствовал созданию новой фирменной графики. Форма логотипа чёткая и уверенная, как и шрифтовое решение. Обновлённые элементы дизайна выполнены в строгом стиле.

В качестве базового элемента айдентики выступает геометрическая фигура. Она объединяет первые буквы названий бизнесов компании Laundry&Home Care (чистящие и моющие средства), Adhesive Technologies (клеевые технологии) и Beauty Care (косметика и личная гигиена).

Depot разработало логотип и фирменный стиль для экс-Henkel в России Depot разработало логотип и фирменный стиль для экс-Henkel в России

Александр Зайцев, гендиректор LAB Industries:

Корпоративный бренд LAB Industries выражает то, кем мы являемся сегодня, чем занимаемся и каких принципов придерживаемся. Наши клиенты и поставщики высоко ценят нас как делового партнёра, предлагающего широкий спектр брендов и технологий и обладающего обширным опытом. Новый логотип отражает единство бизнес-направлений LAB Industries и соединяет в себе преемственность и устремлённость в будущее.

В апреле 2022 года немецкий концерн Henkel (бренды Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil) подписал соглашение о продаже своих активов в России консорциуму локальных инвесторов. Российская компания была переименована в Lab Industries.

С октября этого года у экс-Henkel в России сменился гендиректор. Им стал Александр Зайцев, который занимал должность генерального менеджера бизнес-подразделения «Клеевые технологии».

Ребрендинг Lab Industries
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