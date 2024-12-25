Премия событийного маркетинга bema! завершает прием заявок

Завершается прием заявок на участие в Best Experience Marketing Awards — bema! С 2017 года в рамках премии присуждаются награды лучшим коммуникационным и ивент-проектам, оказывающим влияние на развитие различных отраслей экономики России. Для участников bema! традиционно становится трамплином к выходу на новый профессиональный уровень.

О премии

В этом году фестиваль bema! пройдет уже в 7-й раз. Основная задача премии — развитие событийного маркетинга России, выявление лучших практик и ярких лидеров креативной индустрии, а также создание площадки для обмена опытом и укрепление профессионального сообщества.

Ежегодно bema! подсвечивает решения, которые не только позволяют закрывать потребности B2B- и B2C-бизнеса (например, повышение узнаваемости бренда, увеличение лояльности аудитории), но и оказывают влияние на развитие целых отраслей экономики страны — например, внутреннего туризма.

В числе участников и лауреатов прошлых лет — представители крупнейших компаний России, таких как VK, «Сбер», «Т-Банк», Х5 Group, «Самолет», «Авито», «Яндекс», «Самокат» и многих других. Однако bema! дает возможность заявить о себе не только корпорациям, но и малому бизнесу — за счет прозрачной системы оценки проектов и публичной защиты для участников шорт-листа.

Елена Горбачева, учредитель, генеральный продюсер bema!: Помимо профессионального признания, участники получают уникальный шанс — напрямую продемонстрировать свое портфолио крупнейшим заказчикам из России и дружественных стран, найти новых клиентов, а также получить высший балл Национального рейтинга event услуг (National Event Services Rating, NESR) от АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России).

В премии принимают участие директора крупнейших брендов со стороны заказчика по маркетингу, HR, PR, внутренним и внешним коммуникациям, агентства-лидеры рынка в области рекламы, event, MICE и travel, поставщики услуг для событийной индустрии, а также представители органов исполнительной власти РФ.

В этом году на премии будет представлено более 500 проектов в 58 номинациях, в финал выйдут 230. Общее количество участников bema! превысит тысячу человек.

Какие проекты можно номинировать

В сезоне 2024/2025 bema! рассматривает заявки в следующих макрокатегориях.

Клиентские коммуникации для бренда B2C (проекты, направленные на коммуникацию между брендом и аудиторией конечного потребителя/покупателя в формате мероприятия).

(проекты, направленные на коммуникацию между брендом и аудиторией конечного потребителя/покупателя в формате мероприятия). Бизнес-коммуникации B2B (проекты, направленные на достижение бизнес-целей крупного и среднего бизнеса в работе с клиентами, партнерами и инвесторами).

(проекты, направленные на достижение бизнес-целей крупного и среднего бизнеса в работе с клиентами, партнерами и инвесторами). Корпоративные коммуникации B2I (проекты, реализованные для внутренних клиентов / любых категорий сотрудников).

(проекты, реализованные для внутренних клиентов / любых категорий сотрудников). Социальная ответственность (проекты, направленные на продвижение корпоративной социальной ответственности бизнеса и улучшение имиджа НКО, органов исполнительной власти).

(проекты, направленные на продвижение корпоративной социальной ответственности бизнеса и улучшение имиджа НКО, органов исполнительной власти). Развитие внутреннего туризма через событийный маркетинг (номинации для региональных проектов).

(номинации для региональных проектов). International (специальные номинации для проектов из других стран).

(специальные номинации для проектов из других стран). MICE (проекты, направленные на развитие делового туризма).

(проекты, направленные на развитие делового туризма). ЭКСПО (экспонирование в рамках мероприятий с целью демонстрации достижений бизнеса, региона, страны).

(экспонирование в рамках мероприятий с целью демонстрации достижений бизнеса, региона, страны). Специальные номинации (номинации, подсвечивающие художественные и технологические решения в проектах событийной индустрии).

В рамках каждой из макрокатегорий предусмотрено несколько тематических номинаций. Подробнее на сайте премии.

Кто будет оценивать заявки

Оценивать заявки будет экспертное жюри, в которое в этом году войдут 180 человек — представители крупнейших российских и международных компаний.

27 января 2025 года будут названы финалисты премии. Им предстоит публично защитить проекты в рамках фестиваля bema!, который пройдет 17−18 февраля 2025 года на мультиформатных площадках Crystal Ballroom и АНО «Среда возможностей» в башне «Око» на территории «Москва-Сити».

По многочисленным просьбам участников организаторы продлили сроки приема заявок. Оплата возможна до 27 декабря. Редактирование заявок доступно до 10 января 2025 года через личный кабинет на сайте.

Для номинантов предусмотрен организационный взнос. Подробнее в положении о премии.