12 ноября на десятом Национальном рекламном форуме (НРФ'10) состоялась стратегическая дискуссия лидеров цифрового рекламного рынка. Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий и топ-менеджеры крупнейших экосистем, телеком-операторов и медиахолдингов обсудили смену вектора развития и представили новые рекламные продукты.

Борьба за эффективность, прозрачность и доказанную отдачу рекламных инвестиций — ключевые факторы, которые будут определять взаимоотношения между всеми участниками.

Главные вызовы и состояние рынка

Замедление темпов роста. По итогам 2025 года рынок интерактивной рекламы вырос на 29%, однако в первом полугодии 2026 года динамика замедлилась до 10−11% в традиционных сегментах. Среди основных сдерживающих факторов: высокая ключевая ставка ЦБ, медиаинфляция и дефицит качественного инвентаря. По мнению Александра Куликова, CPO «Билайн Adtech», в индустрии происходит смена ориентиров. Рынок переходит в фазу неизбежного замедления. Больше нельзя расти просто «вместе с волной» — начинается конкуренция за существующие бюджеты клиентов. Важна технологическая ценность, а не просто большое количество инвентаря.

Суверенизация видеосегмента. Заместитель генерального директора по стратегии и развитию рекламных продуктов ГПМ «Реклама» Алексей Филия заявил о количественном импортозамещении ушедшего с рынка инвентаря YouTube. По оценкам индустрии, российские платформы вернули на рынок около 60 млрд рекламных минут в год против 25 млрд минут, которые занимал YouTube в 2021 году. Кроме того, Алексей Филия представил первую версию карты рынка CTV+, подготовленную рабочей группой по цифровому ТВ АРИР. Она систематизирует информацию о владельцах рекламного инвентаря и принципах его распространения через селлеров, делая структуру сегмента более прозрачной и понятной для участников рынка. Карта станет отправной точкой для дальнейшего изучения и актуализации рынка CTV.

Вадим Гречишкин, директор по рекламным продуктам сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ», озвучил три системные проблемы рынка: отсутствие единого языка для участников, непонимание структуры рынка и наличие «дельцов». Поэтому рынок Digital TV растет тогда, когда участники могут доверять инвентарю и быстро измерять результат — недоверие «лечится» едиными стандартами и верификацией.

Рост пересечений и ставка на оркестрацию экосистем. Аудитории крупнейших экосистем и сервисов (Telegram, Max, VK, Ozon, Wildberries) за год стали пересекаться на 21% сильнее: около 60% пользователей VK, Ozon и Wildberries одновременно пользуются мессенджером Max. Об этом сообщил Артем Пуликов, коммерческий директор МТС Ads. Покупая рекламу на площадках по отдельности, бренды рискуют многократно переплачивать за контакт с одними и теми же людьми. Ключевым решением для рынка эксперт назвал сквозную оркестрацию экосистем на базе кросс-идентификаторов (Cross-ID / Stable ID) и управление совокупной частотой показов.

Консолидация вокруг Stable ID. Участники рынка сошлись во мнении, что на фоне нехватки нового инвентаря главным драйвером эффективности становится сквозная аналитика и работа с данными на базе единых идентификаторов (Stable ID), позволяющих отслеживать путь пользователя в онлайне и офлайне без привязки к cookies.

Татьяна Ковалевская (Долдо), коммерческий директор T2 AdTech, поделилась, что рекламный рынок сегодня растет не просто за счет покупки дополнительных показов, увеличивается объем инвестиций в отдельные кампании и изменяется матрица распределения бюджета. Это говорит о повышении роли платформ, способных обеспечить масштабирование рекламных размещений, бесшовный переход из онлайна в офлайн и эффективный медиамикс на основе точных данных об аудитории. Вторым значимым сдвигом в T2 AdTech называют кастомизированные рекламные кампании: 44% спроса приходится по-прежнему на сегментацию по возрасту, однако 19% — на интересы и образ жизни, еще 19% — на сегменты, подобранные под конкретную задачу клиента.

Роль искусственного интеллекта и важные тренды на 2027 год

Спикеры отметили, что искусственный интеллект прочно закрепился не только в оптимизации закупок и генерации креативов, но и в самой воронке потребления. По данным «СберСеллера», более 70% онлайн-покупателей прислушиваются к рекомендациям нейросетей при выборе товаров. При этом Евгения Лысенко, директор по стратегии «СберСеллер» и Perfluence, обращает внимание, что человеку по-прежнему нужен человек: тот, кому можно доверить и с кем можно разделить ответственность за выбор. Присутствие бренда в социальных сетях, в рекомендациях блогеров, в реальных обзорах дает гарантию, что бренд не исчезнет из поля зрения аудитории. Даже если поиск и выбор он доверит алгоритму: ИИ-системы обучаются на контенте, созданном людьми, и именно он определяет, какие рекомендации получит пользователь.

Эксперты сформулировали главные тенденции на 2027 год:

Реклама — это не просто расходы. Директор по работе с партнерами VK Мария Добромильская призвала смотреть на продвижение как на управляемый инструмент для формирования спроса, увеличения продаж и обеспечения устойчивого роста бизнеса.

Директор по работе с партнерами VK Мария Добромильская призвала смотреть на продвижение как на управляемый инструмент для формирования спроса, увеличения продаж и обеспечения устойчивого роста бизнеса. Баланс бренда и перформанса. Сохранение инвестиций в имиджевую рекламу и социальную коммерцию, так как без знания бренда эффективность перформанс-инструментов со временем падает. По данным «Яндекса», которые представила Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети «Яндекс Реклама», малый и средний бизнес активно наращивает присутствие в брендинге: число рекламодателей СМБ в медийной рекламе выросло на 40%, а объем их инвестиций — на 44%. Каждый второй представитель сегмента уже протестировал имиджевые форматы.

Сохранение инвестиций в имиджевую рекламу и социальную коммерцию, так как без знания бренда эффективность перформанс-инструментов со временем падает. По данным «Яндекса», которые представила Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети «Яндекс Реклама», малый и средний бизнес активно наращивает присутствие в брендинге: число рекламодателей СМБ в медийной рекламе выросло на 40%, а объем их инвестиций — на 44%. Каждый второй представитель сегмента уже протестировал имиджевые форматы. Человекоцентричность и гиперперсонализация. Генеральный директор «Рамблер интернет-холдинга» Анна Иванова призвала рынок не забывать о живом человеке, создавать для него эмоциональные опоры и переходить к глубокой персонализации предложений под конкретные жизненные сценарии. По мнению эксперта, будут выигрывать те компании, которые станут предлагать более нативные и персонализированные форматы коммуникации.

Генеральный директор «Рамблер интернет-холдинга» Анна Иванова призвала рынок не забывать о живом человеке, создавать для него эмоциональные опоры и переходить к глубокой персонализации предложений под конкретные жизненные сценарии. По мнению эксперта, будут выигрывать те компании, которые станут предлагать более нативные и персонализированные форматы коммуникации. Рост влияния социальной коммерции. Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon, помимо персонализации и retail media выделила отдельно данный инструмент, так как рекомендации авторов становятся еще одним способом познакомить аудиторию с товаром и получить заказы.

Какие решения будут менять рекламный рынок в ближайшее время?

Стратегическая сессия в рамках диджитал-дня на юбилейном Национальном рекламном форуме продемонстрировала взаимосвязь экспертных оценок с практическими действиями игроков рынка. 12 ноября был представлен ряд значимых анонсов:

Запуск верификатора мошеннического трафика Ver-A. Компания Platforma совместно с BMP анонсировала запуск кроссплатформенного верификатора Ver-A для аудита рекламных кампаний в вебе, мобильных приложениях и Connected TV. Продукт уже работает на базе Stable ID «Ростелекома», а в дальнейшем планирует объединить данные других телеком-операторов для борьбы с фродом.

Открытие программы лояльности «Яндекса». Коммерческий директор сервиса «Свои Плюсы» Сергей Тимохин сообщил, что «Яндекс» открыл свою программу лояльности (около 60 млн пользователей) для внешнего бизнеса. К системе уже подключились более 10 тыс. компаний-партнеров, чьи клиенты теперь могут копить и списывать баллы «Плюса» за покупки и целевые действия. Как сообщают в компании, эта инициатива является прямой альтернативой «желтым ценникам» и массовому промо, от которого страдает рынок и потребитель.

Рекламная сеть «Авито» и новые форматы. Директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Яков Пейсахзон сообщил, что в компании обучают ИИ предсказывать, что понадобится пользователям не только в реальный момент времени, но и в течение определенного периода. Это помогает показывать рекламу максимально точно. Для этого нейросеть анализирует более 1 млн параметров поведения, находит связи между интересами и определяет потенциальные потребности аудитории.

Бизнесу стало доступно продвижение в Max через VK AdBlogger. Новая функциональность поможет рекламодателям продвигаться на многомиллионную аудиторию национального мессенджера, а авторам — получить дополнительную монетизацию своих каналов.

Рынок интерактивной рекламы в России столкнулся с трансформацией, где преимущество получают те игроки, кто способен глубоко интегрировать данные, технологии и человеческое понимание потребностей аудитории в единую экосистемную стратегию.

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, РАИ (ГИПП).

Титульный партнер: ГПМ «Реклама».

Генеральный партнер: «СберСеллер».

Генеральный видеопартнер: «VK Видео».

Партнеры: «СберМаркетинг», «Т-Банк Реклама», медиагруппа SkyAlliance, «Ozon Реклама», RUTUBE, группа компаний Okkam, T2 AdTech, медиагруппа КИТ, NMi Group, «Яндекс Реклама», коммуникационная группа «АДВ», Group4Media, «Свои Плюсы Яндекса», VK, Media Direction Group, X5 Media, ГК OMD, МТС Ads Premium Video, «Билайн Adtech», Kokoc Group, hh реклама, Platforma, «Национальная медиагруппа», МТС Ads, Perfluence, «Авито Реклама», «МегаФон ПроБизнес», «Авито», Sputnik24.tv, «Яндекс UrbanAds» (рекламная платформа городских сервисов «Яндекса»), Easy Commerce (технологический партнер Okkam), сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», ГК Starlink, Hybrid, Digital Alliance, сейлз-хаус «ЭКРАН», «Х.Технологии» ПАО «Ростелеком», JAMI LUP SPORT, «Адмитад», радиохолдинг «Европейская медиагруппа», ГК «Черноголовка», СППИ ГИПП.

Официальная площадка форума: КАРО 11 Октябрь.

Эксклюзивный кофе-партнер: Carte Noire.

Технический партнер: Structura.

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS.

Генеральный индустриальный партнер: Sostav.

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.

Генеральное информационное агентство: ТАСС.

Стратегический медиапартнер: Independent Media.

Официальный деловой партнер: РБК.

Официальное информационное агентство: «РИА Новости».

Ключевой мультимедийный партнер: МИЦ «Известия».

Ключевой информационный партнер: РГ Медиа.

Диджитал-информационный партнер: News Media Holding.

Специальный медиапартнер: «Сноб».

Медиапартнеры: Business FM, «Коммерсантъ», НТВ, «Комсомольская правда», «Русская медиагруппа», «Ведомости», News.ru, Общественная служба новостей, RTVI, «Инк», «Чтиво», Krutoy Media, «Москва 24», «Серебряный дождь», «Эксперт», «Триколор», СМИ 2, «ФедералПресс». Экономический медиапартнер: «Прайм».

Федеральный радиопартнер: «ГПМ Радио».

OOH-партнер: LBL.

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV.

Информационные партнеры: «Аргументы и Факты», «Москвичка», «Московские новости», «Вечерняя Москва», Daily Moscow, Time Out, «Останкино», Prima Media, газета «Метро», B2B Port, PR News, РАР, журнал «Наружка», IT World, Telecom Times, Digital Boost, Retail.ru, Event LIVE, Advertronic, Digital Club, СБК, Violet Violin.



Индустриальные партнеры: РАСО, АКОС, КГ «Полилог», ARDA, АКМР, АБКР, СОНР, РАЭК, «Рейтинги Рунета», CPA Exchange.

Аналитический партнер: Brand Analytics.

Профильные блоги: «Постмаркетинг», New Media, Trend Media, MEDIA RESEARCHES, «Особый русский digital», «Русская наружка», Sosindex, «Связи с известностью», «Тайная жизнь креативного директора», «Событийный маркетинг», People Marketing Tech, The Clients, «Дмитрий Хатин», «Мера принятия мероприятия», «Форумчанка».

Партнеры по наружной и индор-рекламе: Intention, RGB Graphics, Nord Lights, РА «Хайлайтс», Insight Media, Max Media Group, «Клинтаун Медиа», «Интроник», компания «ЭФИР», Mediacab, General Media Group, Perspectiva.