На IT-конференциях бренды привыкли привлекать аудиторию мерчем, розыгрышами и промоактивностями. Такой подход обеспечивает высокий трафик, но редко приводит к содержательному взаимодействию с целевой аудиторией. Перед X5 Tech стояла противоположная задача — создать пространство, куда инженеры будут приходить прежде всего ради экспертного общения и профессионального контента. На CodeFest 2026 в Новосибирске эта идея воплотилась в «экспертном хабе» в концепции Control Room, через который за два дня прошли — почти треть всей офлайн-аудитории конференции. Как появился этот формат и почему ставка на экспертизу оказалась эффективнее привычных конференционных механик, Sostav рассказала команда median.agency .

Контекст проекта

30−31 мая 2026 года в Новосибирском Экспоцентре прошел CodeFest 2026 — одна из мультистековых IT-конференций России. Мероприятие собрало 2 441 зарегистрированного участника, из которых 1 968 человек посетили конференцию офлайн, а также 16 компаний-партнеров.

X5 Tech участвовали в конференции, чтобы укрепить бренд работодателя среди инженерного сообщества, показать масштаб технологических задач компании и познакомить аудиторию с людьми, которые ежедневно создают решения для одного из крупнейших ретейлеров страны.

Команда поставила перед собой сразу несколько целей: показать сильную инженерную команду, подчеркнуть масштаб и сложность технологических задач и создать формат взаимодействия так, чтобы главным поводом посетить стенд стала экспертиза специалистов.

Главная сложность заключалась в том, что традиционные механики конференционных стендов — мерч, конкурсы и промоактивности хорошо работают на поток посетителей, но редко приводят к качественному общению.

При этом даже сильная программа сама по себе не гарантирует внимания аудитории. Чтобы человек вообще заинтересовался контентом, он должен сначала остановиться у стенда. Поэтому необходимо было придумать механику, которая привлекала бы участников, вовлекала их в общение и постепенно переводила внимание на экспертную программу, а не подменяла ее развлечениями.

Задача для median.agency

Перед median.agency стояла задача разработать стенд в концепции «экспертного хаба», где главным объектом внимания станут технологии, инженерная экспертиза и команда X5 Tech. Необходимо было спроектировать не только пространство, но и полный пользовательский сценарий: маршрут участника, контентные зоны, механику получения мерча и активности, которые не сводились бы к привычным квизам или телеграм-ботам.

Отдельным вызовом стало создание полноценной экспертной площадки прямо внутри шумной фестивальной конференции. Для этого команда разработала формат выступлений «в наушниках», который позволил проводить лекции и дискуссии без потери качества восприятия даже в условиях постоянного шума выставочной зоны.

Евгения Финкельштейн, DevRel X5 Tech: На уровне механики и коммуникации мы старались сделать фокус на том, какие есть форматы общения с экспертами, и убрать акцент с активностей как способа получить подарки. Креативная концепция стенда должна была поддержать этот акцент, не отвлекать внимание, а передавать суть, вовлекать участников и собирать всё наполнение в единый образ.

Креативная идея

Концепция стенда выросла из образа Control Room — технологического «центра управления», где команда X5 Tech ежедневно обеспечивает бесперебойную работу процессов большого ретейла и задает направление его технологического развития.

Этот образ был выбран не только из-за выразительной визуальной метафоры. Он максимально точно отражал характер работы инженеров компании, которые объединяют в единую систему магазины, логистику, цифровые сервисы и данные. Благодаря этому сложная технологическая инфраструктура становилась понятной и осязаемой для посетителей конференции.

Кроме того, концепция задала единую систему координат для всего проекта. Внутри неё органично рождались названия зон, механики взаимодействия, оформление пространства и маршрут участника. Вместо набора отдельных активностей стенд превратился в цельную историю, где каждый элемент работал на общую идею.

Визуально концепцию поддержали фирменные зелёные акценты нового брендбука X5 Tech, интерфейсная эстетика, металлические конструкции и прозрачные акриловые элементы, благодаря которым стенд заметно выделялся на фоне традиционных выставочных решений с темной палитрой и неоновыми эффектами.

В результате гости буквально попадали внутрь технологического центра управления X5 Tech.

Зонирование и механика

Пространство стенда было разделено на три функциональные зоны.

Expert Hub стал центром экспертной программы. Здесь проходили воркшопы, дискуссии, интерактивные лекции, научно-популярные сессии, дебаты, вайбкодинг и демонстрации технологий, включая контент о собственном облаке X5 Salt.

Networking Module был посвящен живому общению с инженерами X5 Tech. Здесь участники могли получить экспертные консультации, обсудить реальные кейсы, принять участие в тематических квизах по A/B-тестированию и машинному обучению или присоединиться к профессиональным дискуссиям.

Main Desk выполнял роль навигационного центра, где начинался маршрут каждого посетителя.

Основой взаимодействия стала механика «Паспорт миссии». На входе участник получал паспорт, затем проходил активности, собирал отметки и после завершения маршрута обменивал их на фирменный мерч. При этом весь процесс строился без телеграм-ботов, регистраций и цифровых сервисов — внимание участников оставалось сосредоточенным на живом общении, а не на экране телефона.

Контент и активности

Программа стенда была построена вокруг профессионального общения с инженерной командой X5 Tech.

За два дня работы Expert Hub прошло 14 экспертных форматов, среди которых были воркшопы, дискуссии, интерактивные лекции, научно-популярная сессия, демонстрации облака X5 Salt, вайбкодинг и четыре игры «IT-кадр».

Темы охватывали широкий спектр инженерных задач: внедрение Data Mesh, применение API Management, A/B-тестирование, развитие облачной инфраструктуры, использование GPU-кластеров, объективную оценку сотрудников и влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

Всего экспертные активности собрали 281 участие, а еще около 200 участников приняли участие в консультациях и обсуждениях в Networking Module. Благодаря разнообразию форматов каждый посетитель мог выбрать удобный уровень вовлечения: кто-то оставался на полноценный воркшоп или дискуссию, а кто-то успевал получить консультацию эксперта между основными докладами конференции.

София Сафина, руководитель проекта со стороны median.agency: Мы понимали, что аудитория CodeFest — это инженеры, поэтому сделали ставку на содержательный опыт. Каждая зона стенда решала собственную задачу, а все механики были выстроены так, чтобы знакомство с брендом происходило через живое общение с экспертами, а не через промоактивности. Именно поэтому центральным элементом концепции стал Expert Hub — место, где главным контентом были люди X5 Tech и их экспертиза.

Мерч и вовлечение

Вовлечение участников строилось вокруг экспертного контента и общения с инженерами X5 Tech. Главной мотивацией для прохождения маршрута были лекции, воркшопы, дискуссии и возможность обсудить реальные инженерные задачи с людьми, которые ежедневно работают над крупнейшими технологическими продуктами компании.

Объединяющей механикой стал «Паспорт миссии». За участие в различных активностях участники собирали отметки, которые затем можно было обменять на фирменный мерч. Такая система позволила превратить отдельные активности в единый пользовательский сценарий, где каждое следующее взаимодействие логично продолжало предыдущее.

При этом мерч не становился основной причиной посещения стенда, а выступал приятным завершением полученного опыта. В коллекцию вошли носки, шоперы, держатели для бутылок, кубики-головоломки, несессеры, плюшевые еноты и стикеры.

Результаты

За два дня работы конференции со стендом X5 Tech взаимодействовали 30,6% аудитории мероприятия. Такой результат удалось получить без традиционной для отраслевых конференций ставки на розыгрыши и массовые промоактивности — главным инструментом привлечения стали экспертная программа и возможность профессионального общения с инженерами компании.

Центральной точкой стенда стал Expert Hub, где за два дня прошло 14 экспертных форматов, собравших 281 участие. В программу вошли воркшопы, дискуссии, интерактивные лекции, научно-популярные сессии, демонстрации технологий и игровые форматы, позволившие познакомить участников с инженерной культурой X5 Tech через реальные кейсы и практический опыт.

Дополнительно около 200 участников приняли участие в экспертных консультациях и профессиональном нетворкинге в зоне Networking Module, где обсуждались инженерные задачи, архитектурные решения и опыт работы команд X5 Tech.

Впервые в физическом пространстве был реализован новый брендбук X5 Tech. Фирменная айдентика интегрировалась в архитектуру стенда, мебель, навигацию, оформление контентных зон и коллекцию мерча. Это позволило создать единый современный визуальный язык бренда и сформировать дизайн-решения, которые могут использоваться в будущих мероприятиях компании.

Что сработало

Одной из главных сильных сторон проекта стала глубокая совместная проработка контентной программы командами X5 Tech и median.agency. Вместо привычного выставочного стенда удалось создать пространство, где главным поводом для посещения становились профессиональные дискуссии, практические кейсы и возможность напрямую пообщаться с инженерами компании.

Важной особенностью проекта стала бесшумная экспертная зона с использованием индивидуальных наушников. Такое решение позволило проводить полноценные лекции и обсуждения даже в условиях шумной конференционной площадки, сохранив качество восприятия контента и комфорт участников.

Не менее важным результатом стала интеграция пользовательского маршрута. Механика «Паспорта миссии» связала экспертную программу, нетворкинг и получение мерча в единую систему взаимодействия, благодаря чему игровые элементы усиливали интерес к содержанию стенда, а не отвлекали внимание от него.

Евгения Финкельштейн, DevRel X5 Tech: CodeFest — мультистековая конференция, где в этом году еще больше, чем раньше, был сделан фокус на междисциплинарные знания и кросс-командное взаимодействие. С точки зрения контентного наполнения мы подошли к экспертному хабу так же, как и в случае с форматами, — через разнообразие. В команде были специалисты по всем ключевым для нас и для аудитории направлениям. А содержание было рассчитано и на глубоко разбирающихся в темах, и на тех, кто только знакомится и погружается. Так, самые разные участники находили для себя пользу: кто-то в виде конкретных практик и инструментов, кто-то — в новом взгляде на проблему и расширении кругозора. А главное — на стенде было много профессионального общения, что и является главной ценностью офлайн-конференций.