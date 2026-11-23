У рекламной индустрии сложные отношения с деньгами: клиенту нужен результат, агентству — пространство для сильной идеи, команде — вознаграждение за свой труд. Silver Mercury сделал этот конфликт отправной точкой новой креативной концепции SM Awards, которую создал вместе с агентством Balagan.

Концепция продолжает прошлогоднюю миссию «Таланты должны хорошо зарабатывать». Если раньше премия утверждала право креативного труда на деньги, то теперь задает вопрос, что помогает создавать работу, за которую готовы платить. Ответ команды — любовь к делу. Язык кампании строится на отношениях брендов, агентств, продакшенов и специалистов.

Алина Дорохина, гендиректор Silver Mercury: В нашей индустрии любовь проявляется каждый день: в идеях, которые не отпускают, в отношениях с клиентами и командами, в правках до позднего вечера и в желании все-таки сделать лучше. Поэтому любовь для нас — не абстрактный образ, а очень узнаваемое состояние рынка, которое мы и хотели перенести в коммуникацию нового сезона.

Эта идея перешла в строки кампании: «Я хочу тебя… в своем шорт-листе», «Я не могу без твоего апрува», «Давай пригласим в тендер третьего». Задача этих формулировок — говорить с рынком честно, а не провоцировать ради провокации.

Константин Беляков, креативный директор и сооснователь Balagan: Все мы по сути подобны любовникам. Мы можем любить друг друга, разочаровываться, спорить так, что стены дрожат. Но мы не можем жить друг без друга.

В SM Awards 2027 — 14 профильных блоков и 169 номинаций вместо 181. У каждого направления свои председатель, критерии и экспертный состав. В прошлом сезоне из 1553 заявок золото получили 2,9%, в трех четвертях номинаций золото не присудили никому. Прием заявок на SM Awards 2027 уже открыт.