«Купер» и «Лента» спорят из-за товарного знака

Компания «Купер» подала в суд на «Ленту», требуя аннулировать права на бренд «Семья», под которым ранее развивалась одноименная сеть супермаркетов, сообщает «Коммерсантъ». В ответ ретейлер инициировал процедуру оспаривания товарных знаков «Купера» в Роспатенте. По словам экспертов, если «Лента» выиграет дело, «Купер» может столкнуться с необходимостью масштабного ребрендинга, что приведет к дополнительным затратам и рискам потери узнаваемости на рынке.

В конце мая 2025 года сервис доставки «Купер через свою компанию ООО «Инстамарт сервис» подал иск в суд по интеллектуальным правам к розничной сети «Лента». В заявлении компания требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов "Семья"» по 36 и 39 классам МКТУ. В компании отметили, что действуют строго в рамках правового поля и заинтересованы в мирном урегулировании ситуации.

В «Ленте» сообщили, что пока не получали иск, но связывают действия «Купера» с поданными ранее заявлениями в Роспатент — ретейлер просит прекратить правовую охрану ряда товарных знаков с логотипом человечка, принадлежащих «Куперу», поскольку считает их сходными до степени смешения с брендом «Семья». Этот товарный знак используется с 2015 года и перешел к «Ленте» в 2021-м. В компании также подчеркнули, что предлагали «Куперу» варианты досудебного урегулирования, однако от сервиса последовал отказ.

Напомним, что в рамках стратегии развития и расширения клиентской базы, сервис доставки товаров из магазинов «Купер» подал заявку в Роспатент на регистрацию отдельного бренда для B2B-направления — «Купер.Бизнес».