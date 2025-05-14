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18+
14.05.2025 в 16:40

«Купер» создает отдельный бренд для своего B2B-направления

Бренд смещает фокус развития на работу с корпоративными клиентами

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В рамках стратегии развития и расширения клиентской базы, сервис доставки товаров из магазинов «Купер» подал заявку в Роспатент на регистрацию отдельного бренда для B2B-направления — «Купер.Бизнес». Заявка подана на торговую марку «Купер.Бизнес» по МКТУ № 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35 и 39. Речь идет об услугах, связанных с арендой складских помещений, логистикой, демонстрацией продукции, электронными платформами объявлений, а также разнообразными товарами и сопутствующими предложениями.

Пресс-служба «Купер»:

В рамках стратегической трансформации бизнеса компания «Купер» развивает новые направления, включая B2B. Для удобства клиентов регистрируем новые товарные знаки, которые в том числе будут использованы на внешних мероприятиях

Роспатент B2B купер B2B-направление
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