«Купер» создает отдельный бренд для своего B2B-направления

В рамках стратегии развития и расширения клиентской базы, сервис доставки товаров из магазинов «Купер» подал заявку в Роспатент на регистрацию отдельного бренда для B2B-направления — «Купер.Бизнес». Заявка подана на торговую марку «Купер.Бизнес» по МКТУ № 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35 и 39. Речь идет об услугах, связанных с арендой складских помещений, логистикой, демонстрацией продукции, электронными платформами объявлений, а также разнообразными товарами и сопутствующими предложениями.

Пресс-служба «Купер»: В рамках стратегической трансформации бизнеса компания «Купер» развивает новые направления, включая B2B. Для удобства клиентов регистрируем новые товарные знаки, которые в том числе будут использованы на внешних мероприятиях