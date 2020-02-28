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28.02.2020 в 08:50

«Кухня на районе» запускает экспресс-доставку продуктов

Сервис планирует выделяться на рынке ассортиментом и удобством

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» вышел в сегмент экспресс-доставки продуктов. Первый магазин в формате dark store (для обслуживания только онлайн-заказов) уже открыт в районе Новослободской, планируется запустить их во всех 30 точках сервиса в Москве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по маркетингу проекта Кирилла Родина.

«Кухня на районе» обещает доставку продуктов за 10−15 минут, а при заказе вместе с готовой едой — до 30 минут. Продукты закупаются напрямую у производителей, сейчас ассортимент насчитывает 400 позиций, включая изделия Parmalat, President, «Простоквашино», «Велкома», Greenfield. В стоимость продукта заложена наценка сервиса, динамического ценообразования не будет.

Сервис планирует выделяться на рынке ассортиментом и удобством, уверяет Кирилл Родин. В компании отказались раскрыть инвестиции в новое направление.

По словам экс-главы Uber Eats в России и сооснователя сети dark kitchen «Варламов есть» Михаила Рейдера, форматы dark kitchen и dark store могут хорошо сочетаться в рамках одного проекта. В случае с рестораном можно сделать упор на качество продукции, таким образом оправдывать сильную наценку.

Крупнейшие сервисы в сегменте экспресс-доставки продуктов — «Яндекс.Лавка» (входит в «Яндекс.Такси» «Яндекса» и Uber) и «Самокат», в который также инвестировала группа ПИК. Долю в «Самокате» планируют приобрести Mail.ru Group и Сбербанк, создавшие в 2019 году СП в сфере еды и транспорта.

доставка еды Кухня на районе
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