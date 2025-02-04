В группе АДВ заявили о рейдерской атаке

Коммуникационная группа АДВ рассказала о рейдерской атаке, которая стала частью кампании, направленной на попытку захвата активов группы бывшим собственником Дмитрием Коробковым. Компания призвала предпринимателя и связанных с ним лиц прекратить противоправные действия в отношении АДВ и ее акционеров.

Коробков подал иск к ООО «Альянс КС» и нынешним владельцам АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову 13 ноября 2024 года. Предприниматель заявил, что был введен в заблуждение бывшими партнерами относительно финансовых показателей АДВ.

В феврале 2023 года стало известно, что Коробков вышел из состава учредителей ООО «АДВ» (основное юрлицо группы), ООО «АДВ Лаборатория», ООО «АДВ маркетинг сервисез», ООО «Смарт филд», ООО «Новые маркетинговые технологии». Доли Коробкова через созданное ООО «Альянс КС» перешли Коробейникову и Сидорову.

Предварительное заседание по делу прошло 28 января. Арбитражный суд Москвы отложил разбирательство по иску. Следующее предварительное заседание назначено на 20 марта.

Пресс-служба группы АДВ: В начале 2023 года Коробков продал свои доли партнерам по бизнесу. Условия сделки полностью исполнены со стороны покупателей. Однако с осени 2024 года Коробков систематически совершает действия, направленные на отмену или существенный пересмотр условий сделки. Так, 1 ноября 2024 года он подал жалобу нынешним акционерам АДВ, заявив, что его ввели в заблуждение относительно реального состояния дел в 2022 году, и поэтому он продал активы дешевле их стоимости. 13 ноября от его имени поступило заявление на ту же тему в Арбитражный суд Москвы. В ноябре-декабре менеджмент и сотрудники АДВ получили с электронного адреса Коробкова «спамерские» письма с заголовком «Я возвращаюсь», в которых содержатся угрозы в адрес тех, кто откажется саботировать работу организации и будет исполнять решения менеджмента. 28 января в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Коробкова. На первом заседании суд вынес решение об отсутствии доказательств со стороны истца и требование о предоставлении таких доказательств не позднее 3 марта.

В АДВ заявили, что Коробков отказался исполнять условия сделки 2023 года в части передачи покупателям контроля над совместными предприятиями, зарегистрированными за рубежом. В частности, предприниматель не передал контроль над ООО «Хавас Медиа», владелец которого Semaris Holding B.V. находится под юрисдикцией Нидерландов.

В АДВ отмечают, что в ноябре 2024 года Коробков дал указание руководству Semaris приостановить любые действия в отношении «Хавас Медиа». Акционеры АДВ подали в этой связи иск к Коробкову о защите актива ООО «Хавас Медиа». Первое заседание Арбитражного суда Москвы по этому делу назначено на 19 февраля.

Пресс-служба группы АДВ: 29 января от имени Semaris Holding B.V. поступило заявление о смене генерального директора ООО «Хавас Медиа» Ульяшенко Д.М. на Фёдорову Е.В., которая неизвестна акционерам, менеджменту, сотрудникам АДВ и до сих пор не вышла на связь с организацией. В этой связи акционеры АДВ и генеральный директор ООО «Хавас Медиа» подали в Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по Москве заявление о запрете на осуществление каких-либо действий до вынесения решения Арбитражного суда.

Руководство АДВ заявило, что считает действия Коробкова и связанных с ним лиц «злонамеренными и направленными на захват активов группы». Менеджменту группы известны лица, которые являются «бенефициарами действий Коробкова против АДВ, и факты, свидетельствующие об их участии в подготовке и реализации таких действий».

Пресс-служба группы АДВ: Группа призывает Коробкова, а также связанных с ним лиц, прекратить противоправные действия в отношении АДВ и ее акционеров. АДВ будет использовать все законные средства защиты, а также обращаться в правоохранительные органы по каждому факту совершения противоправных действий со стороны Коробкова и иных лиц, причастных к такого рода действиям.

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