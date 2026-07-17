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17.07.2026 в 14:50

Кто лучше запоминает рекламу: миллениалы или зумеры?

Разница объясняется медиапривычками

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Реклама больше не работает одинаково для всех поколений. Миллениалы чаще замечают и запоминают рекламные сообщения, тогда как поколение Z гораздо избирательнее относится к привычным рекламным форматам, показывает исследование Statista Consumer Insights.

Миллениалы демонстрируют более высокий уровень запоминания рекламы практически во всех каналах:

  • видео-реклама — 54% против 47% у зумеров;
  • реклама в социальных сетях — 47% против 42%;
  • реклама в стриминговых сервисах — 43% против 39%;
  • поисковая реклама — 26% против 19%;
  • телевизионная реклама — 56% против 26%.

Разница объясняется медиапривычками. Миллениалы выросли в период перехода от традиционных медиа к цифровым, поэтому они активно используют сразу несколько каналов: телевидение, сайты, соцсети, видео-платформы и подкасты.

У поколения Z другой способ взаимодействия с брендами. Они меньше реагируют на классическую рекламу, но лучше воспринимают нативный контент — рекомендации блогеров, инфлюенсеров и авторов, которым доверяют.

Почти 40% зумеров совершали покупки после рекомендаций инфлюенсеров или знаменитостей. Кроме того, для этой аудитории важную роль играют видеоигры и игровые сообщества. 44% называют видеоигры одним из главных увлечений, а реклама внутри игр воспринимается обеими группами почти одинаково.

Для миллениалов по-прежнему остаются эффективными проверенные рекламные каналы — от видео до социальных сетей. Для зумеров важнее не сама реклама, а контекст: кто ее показывает, насколько она органично встроена в контент и создает ли ощущение участия.

Ранее сообщалось, что 80% зумеров игнорируют классическую рекламу. Представители поколения Z предпочитают нативный контент и доверяют рекомендациям обычных людей.

Юлия Топольская
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