Кто лучше запоминает рекламу: миллениалы или зумеры?

Реклама больше не работает одинаково для всех поколений. Миллениалы чаще замечают и запоминают рекламные сообщения, тогда как поколение Z гораздо избирательнее относится к привычным рекламным форматам, показывает исследование Statista Consumer Insights.

Миллениалы демонстрируют более высокий уровень запоминания рекламы практически во всех каналах:

видео-реклама — 54% против 47% у зумеров;

реклама в социальных сетях — 47% против 42%;

реклама в стриминговых сервисах — 43% против 39%;

поисковая реклама — 26% против 19%;

телевизионная реклама — 56% против 26%.

Разница объясняется медиапривычками. Миллениалы выросли в период перехода от традиционных медиа к цифровым, поэтому они активно используют сразу несколько каналов: телевидение, сайты, соцсети, видео-платформы и подкасты.

У поколения Z другой способ взаимодействия с брендами. Они меньше реагируют на классическую рекламу, но лучше воспринимают нативный контент — рекомендации блогеров, инфлюенсеров и авторов, которым доверяют.

Почти 40% зумеров совершали покупки после рекомендаций инфлюенсеров или знаменитостей. Кроме того, для этой аудитории важную роль играют видеоигры и игровые сообщества. 44% называют видеоигры одним из главных увлечений, а реклама внутри игр воспринимается обеими группами почти одинаково.

Для миллениалов по-прежнему остаются эффективными проверенные рекламные каналы — от видео до социальных сетей. Для зумеров важнее не сама реклама, а контекст: кто ее показывает, насколько она органично встроена в контент и создает ли ощущение участия.

Ранее сообщалось, что 80% зумеров игнорируют классическую рекламу. Представители поколения Z предпочитают нативный контент и доверяют рекомендациям обычных людей.