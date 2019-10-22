Ксения Роганова, BeGroup: Digital-FAQ по работе с блогерами в 2019 году

Рекламные интеграции у блогеров — трендовый инструмент продвижения, активно используемый в последние годы. Но несмотря на высокий спрос и популярность многие компании часто не до конца понимают, кто такой «блогер» и как с ним работать, а также что нужно сделать, чтобы бюджет эффективно использовался, а ожидания оправдались. Ксения Роганова, Senior Account Manager (группа видеокомпаний BeGroup ) поделилась чек-листом по работе с блогерами на digital-площадках.

Коммуникация

Начнем с того, что эффективное рекламное сотрудничество с блогерами завязано на коммуникации. Не стоит навязывать свой бренд и критиковать прошлые интеграции в роликах автора. Четко формулируйте свои мысли и задавайте конкретные вопросы. Особенно это касается брифа и гонорара за сотрудничество.

Исследование рынка

Выбирая блогера для проекта, не гонитесь только за «миллионниками»: иногда не самый популярный автор может принести бренду больше пользы. Почему так?

Аудитория популярных блогеров перенасыщается рекламными вставками и перестает реагировать на коммерческий контент. В таком случае не поможет даже самая качественная подача.

Мари Гоголадзе, Partner Manager BeGroup: На рынке с недавних пор многие рекламодатели выбирают блогеров с небольшой аудиторией. Как правило, это авторы с 100−200 тысячами подписчиков. Причин для этого несколько: такие блогеры стали популярными недавно, у них свежая аудитория без ботов и накруток. Их подписчики более лояльны к рекламе, так как понимают, что сотрудничество необходимо для дальнейшего развития канала/аккаунта. Поэтому у мелких блогеров показатель вовлеченности часто намного выше, чем у их популярных конкурентов. И последний, немаловажный пункт — стоимость рекламы у микроинфлюенсеров гораздо ниже, чем у блогеров-миллионников.

Статистика

Всегда запрашивайте статистику перед тем как запустить рекламную интеграцию. Часто от клиентов можно получить отказ, хотя аудитория блогера самая подходящая. Так что полагайтесь на статистику: она — главный аргумент в принятии правильного решения.

Подробный бриф

Обговаривайте с автором нюансы подготовки контента. Блогеры — творческие люди: то, что очевидно для вас, может оказаться неожиданностью для него. Избежать неприятных сюрпризов поможет конкретный бриф. Благодаря нему блогер сможет обозначить цену и продумать основной концепт рекламного сообщения. Акцентируйте внимание на важных моментах: обязательно указывайте «стоп-слова» или «стоп-темы».

Официальное оформление сделки

Бывают ситуации, когда проект окончательно не подтвержден, но бренду важно обозначить точную дату размещения. Так как у блогера нет гарантии, что бренд точно выкупит этот слот, терять потенциальные деньги и оставлять место в публикации «под честное слово» он точно не согласится. Итог — вы не получаете размещение в необходимые для старта проекта даты.

Представим еще одну ситуацию: у вас новый проект — проведение конкурса при участии блогера. Процесс подготовки проходит успешно: заключили договор, автор сделал качественный контент по ТЗ, материал сразу согласовали.

Но тут случился форс-мажор — механика рекламного конкурса оказалась очень сложной, и пользователи не стали участвовать в конкурсе. Пожар! Вы решаете ситуацию: пусть блогер расскажет о конкурсе без сложных условий на другой своей рекламной площадке. И оплачивать этот пост вроде не нужно, ведь анонса поста в следующем выпуске на канале не будет. Но тут блогер говорит: «Это дополнительная стоимость», а вы не понимаете — почему?

Ответ простой: изначально не было оговорено, какие действия не входят в список оплаченных обязательств. Под критерий «допкост» попадут любые изменения со стороны рекламодателя: механика, форматы, несогласованная передача прав на использование контента в ваших и других рекламных кампаниях и материалах. Последний пункт и вовсе дорого обходится брендам: передача прав может стоить больше, чем сама работа блогера.

Выход из этих ситуаций — заключить юридическую сделку, заблаговременно прописав детали: сроки и обязательства блогера. Сегодня многие авторы регистрируют ИП или работают через партнерские организации, поэтому проблем возникнуть не должно. Также можно приложить ТЗ как дополнительное соглашение к договору. Это обезопасит заказчика от некорректной подачи контента в публикации.

Доверие

Дайте блогерам творческую свободу: многие из авторов лучше знают, как работать со своей аудиторией. Они постоянно экспериментируют с подачей материала и отслеживают реакции подписчиков. Поэтому если блогер сам предлагает скорректировать подачу, сократить хронометраж или внести несколько авторских штучек, — подумайте над этим, сразу не отказывайтесь.

Оценка результатов

Как понять, что все было не зря? Многие компании ожидают от работы с блогером измеримый и фиксируемый результат. Например, клики, или еще лучше — продажи. Ни один блогер не станет отслеживать подобный KPI, поскольку не может быть уверен в нем.

Однако измерить результат можно и нужно: предварительно разметьте ссылку и сократите ее через один из сервисов. А дальше изучайте аналитику на сайте, куда вели трафик. И не забывайте, что блогеры — это не только клики, но и охват, узнаваемость и лояльность заинтересованной аудитории, цена которой иногда очень высока.