Крупнейшие FMCG-компании разработали платформу безотходного шопинга

Группа крупнейших FMCG-компаний, среди которых Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelēz International, Danone и др., в сотрудничестве с международным лидером по переработке отходов компанией TerraCycle представили уникальную глобальную торговую систему под названием Loop. Платформа позволит покупателям приобретать в интернете широкий спектр товаров в специально разработанной брендированной упаковке, пригодной для дальнейшего сбора, очистки, наполнения и повторного использования.

Платформа разработана с целью помочь пользователям по всему миру избавиться от зависимости от одноразовой упаковки, обеспечить удобную и продуманную схему безотходного шопинга и существенно повысить стандарты ответственного потребления.

«Новый формат более ответственного потребления был разработан с учетом проблемы утилизации отходов. Loop позволяет не только минимизировать упаковочный мусор, но и существенно повысить удовлетворенность потребителя. Благодаря Loop покупатели смогут использовать товары в многоразовой или полностью перерабатываемой упаковке из различных сплавов металлов, стекла или специально разработанных видов пластика», — сказал главный исполнительный директор TerraCycle Том Заки.

Инновационная схема шопинга Loop реализуется благодаря инвестициям партнеров-учредителей в инновационные технологии и их готовности развивать более экологичные цепочки поставок на всех этапах — от дизайна упаковки до производства и потребления. Платформа обеспечивает кругооборот использованных упаковочных материалов путем переработки и повторного применения.

FMCG-товары, приобретённые на платформе, доставляются покупателю в специально разработанной сумке от Loop, что снимает потребность в таких одноразовых материалах для перевозки, как картонные коробки. Сумку Loop вместе с упаковкой товара и неиспользуемыми его остатками сервис забирает обратно прямо из дома потребителя, когда продукт заканчивается. Далее всё это подвергается специальным технологиям и пригодно для безопасного повторного использования продукции.

«Опираясь на 180 лет опыта инновационной деятельности и анализ покупателей по всему миру, мы в P&G строим глобальную систему ответственного потребления. Для нескольких ведущих брендов нашей компании, например, Pantene, Tide, Gillette, мы разработали новые виды многоразовой упаковки, которая удобно и безотходно доставляется потребителю через платформу Loop. Мы гордимся, что первыми среди производителей товаров народного потребления стали партнером TerraСycle в этой прогрессивной программе. И это лишь одна из многочисленных инициатив в рамках реализации нашего плана «Ambitions 2030» по ускоренному внедрению инновационных эко-технологий и распространению безотходных моделей», — прокомментировала участие в проекте ВиржинияХелиас, вице-президент и директор по устойчивому развитию Procter & Gamble.

Платформа Loop представлена на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе и будет запущена в Париже и Нью-Йорке в первом квартале 2019 года, а к 2020 году — и в других странах.