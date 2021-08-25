BCG: Мировой автопром может произвести на 9 млн автомобилей меньше в этом году

Boston Consulting Group (BCG) спрогнозировала сокращение выпуска электромобилей на 7−9 млн единиц в этом году из-за дефицита полупроводников. В первом квартале потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн единиц, во втором квартале — 2,6 млн единиц. В третьем и четвертом кварталах они могут составить 3−5 млн единиц, согласно прогнозу группы (данные имеются в распоряжении Sostav).

Авторы исследования отмечают, что проблема возникла еще до пандемии и осложнилась повышением спроса со стороны производителей автомобилей и бытовой электроники. Кроме того, дефицит возник из-за неблагоприятных погодных условий и других форс-мажоров, нарушивших цепочки поставок (ледяной шторм в Техасе, пожар на фабрике чипов компании Renesas в Японии).

Владислав Бутенко, председатель BCG в России и СНГ, руководитель направления автомобилестроения: Поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в третьем квартале не происходит из-за вспышки дельта-штамма. Таким образом, мы ожидаем выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года. Данная ситуация может негативно сказаться на планах развития электротранспорта, который в большей степени зависит от электронных компонентов, чем традиционные автомобили. Также мы видим, что производители других компонентов начинают задумываться о корректировке объема производства ввиду вынужденного падения спроса со стороны автоиндустрии. Если это произойдет без плотного взаимодействия между сторонами, появится возможность возникновения системного и довольно долгосрочного сбоя в цепочках поставок.

Самые крупные потери производства в первом полугодии 2021 года понесли производители:

Ford — падение достигло 700 тыс. единиц;

Stellantis (бренды Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep и другие) — падение составило почти 600 тыс. единиц;

Renault-Nissan-Mitsubishi — падение составило более 415 тыс. единиц.

Автомобильная промышленность постепенно наращивает бронирование мощностей по производству микросхем, однако в четвертом квартале ожидается высокий спрос на комплектующие от других индустрий — он связан с ожидаемым ростом продаж бытовой электроники в начале учебного года и в преддверии новогодних праздников. Повышенный спрос снова увеличит дефицит чипов, полагают эксперты.