Кредиторы предъявили претензии к бывшей Decathlon

АО «Октоблу», управляющее сетью спортивных магазинов Desport (бывшая Decathlon в России), снова сталкивается с новыми попытками признания банкротства. Ряд кредиторов, включая компании «Юридическая сила» и «Элара», намерены обратиться в суд, указывая на ухудшение финансового положения ретейлера, сообщает «Коммерсант».

По словам представителей кредиторов, ранее компания оперативно закрывала долги и справлялась с трудностями, однако теперь обязательства накапливаются, а их погашение замедлилось. Это свидетельствует о росте финансового напряжения внутри бизнеса.

Несмотря на резкий рост выручки почти до 5 млрд руб. в 2024 году, компания показала значительный убыток — около 3 млрд руб., тогда как годом ранее фиксировала прибыль. Одновременно резко увеличилось количество судебных исков: их сумма превысила 1 млрд руб.

Проблемы усиливаются на фоне общей нестабильности в ретейле. Высокие процентные ставки, рост издержек и увеличение долговой нагрузки приводят к кассовым разрывам и задержкам платежей поставщикам.

Дополнительное давление оказывает изменение потребительского поведения: растет доля онлайн-покупок, из-за чего офлайн-магазины становятся менее рентабельными. Так, из 35 точек, выкупленных у Decathlon в 2023 году, к концу 2025 года осталось только 22.