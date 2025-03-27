Креативным агентствам в России предложили подписать самозапрет на тендеры

Российская креативная платформа безтендера᎐рф, основателя Владилена Ситникова, предложила ввести самозапрет на участие в рекламных и креативных тендерах. Так, российские и зарубежные компании, которые запустят процедуру отбора подрядчиков в категориях «реклама», PR, «креатив» и «диджитал», не смогут пригласить такие агентства в тендер. Команда платформы рассказала Sostav, что те, кто откажется от бесплатных тендеров, получат доступ к платформе безтендера᎐рф и смогут принимать участие в разработке креативных проектов для брендов без классической процедуры, но с оплатой за конкретные идеи и проекты, которые понравятся рекламодателям.

Владилен Ситников, основатель платформы безтендера᎐рф: Классический рынок тендеров — непрозрачен и неэффективен. Агентства тратят силы и ресурсы на участие в бесплатных процедурах, предлагают работающие идеи, но в результате — остаются без проектов. Мы уверены, что инициатива с самозапретом позволит создать справедливую и устойчивую систему на рынке тендеров. Сейчас на платформе зарегистрированы более 300 участников: это и агентства, и частные креаторы, и крупные рекламодатели, которым нужны работающие идеи, без привязки к конкретным агентствам и сложным тендерным процедурам. Самозапрет — это первый шаг к созданию нового рынка тендеров, где не будет бюрократии, а креаторы будут точно понимать, что их идеи — не бесплатны и будут реализованы.

Эксперимент креативной платформы затронет более 20 тыс. агентств по всей России. Цель инициативы — повысить эффективность рынка, и разработать новые условия проведения платных тендеров в России, которые на текущий момент — не прозрачны для участников процедуры.