Taboola представила семь полезных рекомендаций по контент-маркетингу

Платформа Taboola продолжает развивать тему контент-маркетинга. Многие компании постоянно находятся в поиске новых стратегий в этом направлении. О том, как говорить о себе и взаимодействовать с аудиторией, а также какие ресурсы и инструменты эффективны в использовании, Sostav рассказала София Зуева, руководитель отдела продаж Восточной и Северной Европы Taboola.

Не продавайте

В контент-маркетинге важно не оттолкнуть аудиторию жесткими продажами. Например, в блоге Buffer (компания специализируется на интернет-маркетинге) рассказывается, как продавать с помощью сервиса Pinterest. В постах прослеживается искренняя забота о своей аудитории, поскольку компания делится с ней материалами, которые могут помочь. Когда потребитель выбирает, с кем вести бизнес, такой подход может повлиять на решение. Вспомните компании, которые создают полезные материалы, не перегружая их призывами к действию. Именно с ними хочется вести дела.

Создавайте полезный контент

Контент-маркетинг работает, когда материалы приносят пользу аудитории. Они могут решать проблемы, делиться совершенно новой информацией или просто добавлять немного юмора в чей-то день.

Давайте рассмотрим Twitter компании Innocent Drinks. Во время карантина стал популярен мем о человеке, который не помнит, какой сегодня день. Бренд подхватил эту тему и начал публиковать актуальные твиты.

Существует множество способов использовать социальные сети в контент-маркетинге. Хороший вариант для компании — регулярно напоминать о бренде в юмористической форме.

Обратите внимание, Innocent Drinks не побуждает кого-либо покупать их товары или делиться ссылками на продукты. Вместо этого они пытаются рассмешить своих подписчиков, заставить их улыбнуться. Ну и заодно напомнить, какой сегодня день.

Используйте индивидуальный подход

Во время знакомства с нами приятно, когда человек задает вопросы о нас и о том, что нам нравится. При знакомстве с брендом это правило тоже работает.

Давайте рассмотрим квиз Financial Checkup от Fidelity, в котором пользователей спрашивают, как они тратят деньги, экономят, оплачивают расходы по кредитным картам и т. д. Прежде чем перейти к следующему вопросу, человек получает комментарий с полезной информацией. В конце квиза пользователю предоставляется план действий, полностью адаптированный под его потребности. Сложно сделать что-то более логичное.

Отвечайте на вопросы аудитории

Если вы продаете краску, можно с предположить, что у вашей аудитории есть вопросы о дизайне интерьера. Вы можете создать видео, в которых клиенты, уже купившие продукт, будут рассказывать об интересных способах изменить свой дом.

Кроме того, стоит посоветоваться с сотрудниками отдела продаж. Какие вопросы они получают от потребителей? В чем возникают сложности или возражения? Узнав, где именно вашей аудитории не хватает информации, вы сможете определить пробелы, которые нужно восполнить.

К примеру, в журнале AARP (American Association of Retired Persons — Американская ассоциация пенсионеров) учитывается контекст жизни аудитории и даются ответы на вопросы, которые могут у нее возникнуть. Материалы охватывают различные темы: как привести личные финансы в порядок, почему так важно регулярно посещать окулиста, как вести себя во время пандемии и т. д.

AARP видит в своей аудитории личности со множеством различных интересов. Компания создает контент, который воспринимается одновременно как полезный и развлекательный.

Используйте наиболее эффективные разновидности контента

Бренд зубной пасты Zendium разработал сосбтвенную стратегию контент-маркетинга, взяв за основу мысль, что для здоровья зубов нужно чистить их не менее двух минут. Их подкаст 2 Minutes of Zen — это двухминутные аудио, которые можно послушать во время чистки зубов. Для Zendium было важно найти формат, релевантный аудитории и отвечающий задачам бренда. Не бойтесь выходить за рамки привычного в поисках того, что вам подходит.

Оптимизируйте материалы под поисковые системы

Вы можете создать лучший контент в мире, но, если его никто не увидит, ваша работа будет напрасной. Вот почему так важно найти время на оптимизацию контента и решение необходимых задач SEO. В любом случае стратегия поисковой оптимизации играет решающую роль в успешности контент-маркетинга, и ее не следует упускать из виду.

Измеряйте эффективность

Контент-маркетинг может быть эффективным на всех этапах воронки продаж, а значит, важно определить ключевые показатели эффективности и создавать контент с учетом этих факторов.

Список от Contently дает представление о том, как ключевые показатели эффективности контент-маркетинга могут соответствовать KPI и задачам бизнеса.

Выяснить, какой контент вы хотите создавать — это половина дела. Ключ к достижению устойчивого успеха в контент-маркетинге — это оптимизация и уверенность в том, что выбранная вами тактика эффективна.

Как создать хороший материал для контент-маркетинга?

Чтобы получился хороший текст, нужно говорить непосредственно со своей аудиторией и делать контент полезным, а не коммерческим.

Возьмем, к примеру, статью про бритвы в блоге Five O’Clock. Бренд рассматривает проблему, с которой могут столкнуться потребители — поломка бритвы, и помогает ее решить. При этом не пытаясь продавать или рекламировать недавно выпущенные продукты. Контент строится на том, чтобы представить жизнь покупателя, определить его болевую точку и предложить полезную информацию.

Поиск болевой точки — одна из лучших практик контент-маркетинга, но существует много других, которые также стоит освоить, чтобы повысить эффективность ваших усилий в этой сфере.

Прежде чем вы отправитесь создавать контент-маркетинг звездного уровня

Регулярное изучение лучших практик, даже когда вы уже набрались опыта, — отличный способ сохранить достигнутый успех и продолжать развиваться.

Например, в руководстве по контент-маркетингу для онлайн-брендов компания Taboola применяет детализированный подход и показывает различные методы. Универсальной формулы не существует. Но именно это делает сферу контент-маркетинга интересной и открытой для экспериментов.

Контент-маркетинг бывает очень разным. Найдите стратегию, которая лучше всего подходит вашей аудитории и соответствует потребностям вашего бизнеса, а также постарайтесь получить удовольствие от этого процесса. Ваши возможности для создания контента безграничны, достаточно лишь использовать творческий подход.