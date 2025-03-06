Константин Ивлев закрывает свой проект в ретейле

Сеть магазинов товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen, которая была запущена в 2022 году при участии известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, объявила о прекращении работы с 1 апреля 2025 года.

Проект, включающий шесть магазинов в Москве и Екатеринбурге, был создан в сотрудничестве шеф-повара с производителем посуды и текстиля для дома BY, и изначально позиционировал свои товары как премиум-сегмент.

«Было принято обоюдное решение компанией BY и Константином Ивлевым, как держателем торговой марки IvlevChef, закрыть магазины и прекратить выпуск продукции под единым брендом», — пояснил «Коммерсанту» представитель управляющей компании Ivlev Group.

Несмотря на закрытие проекта, Константин Ивлев планирует продолжить развивать свой бренд. Новый проект под маркой IvlevChef может быть представлен осенью 2025 года, добавили в Ivlev Group.

По мнению экспертов, опрошенных «Ъ», одной из причин закрытия стало несоответствие восприятия бренда его реальной концепции. «Ivlev Group позиционировала свои товары как премиальный сегмент, в то время как покупатели воспринимали его как демократичный, поэтому ожидания потребителей расходились с реальностью», — считает руководитель отдела аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова.

Ретейлеры быстро отказываются от масштабирования бизнеса, если в течение короткого времени не достигаются запланированные результаты продаж. При этом конкурировать с онлайн-торговлей и крупными DIY-ретейлерами становится все сложнее. Не всегда проекты с участием известных личностей могут быть успешными без учета реальных предпочтений покупателей, отмечают специалисты.

Ранее Константин Ивлев выпустил новую детскую книгу «Что растёт в магазине», взяв за основу торговый центр Metro. Ресторатор является амбассадором бренда на протяжении многих лет.