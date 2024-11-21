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18+
21.11.2024 в 17:50

Константин Ивлев выпустил новую детскую книгу

Издание рассказывает, как продукты попадают в супермаркет

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев выпустил новую детскую книгу «Что растёт в магазине», взяв за основу торговый центр Metro. Ресторатор является амбассадором бренда на протяжении многих лет. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ивлева и его компании Ivlev Group.

Книга стала четвёртой по счёту в серии «Вкусные приключения». Юным читателям предлагаются наклейки и в игровой форме рассказывается о том, какие продукты продаются в супермаркете и как они туда попадают.

Детей по торговому центру Metro сопровождают горошек Гоша и свёкла Фёкла. В издании яркие иллюстрации и простой слог.

Константин Ивлев, шеф-повар, телеведущий:

В магазине может произрастать много интересного и ты не только покупаешь, но и можешь почерпнуть интересную и важную информацию. Мы через всю серию стараемся показать детям, что расти надо со вкусом, с уважением к продуктам и родителям. Современные дети сейчас думают, что продукты растут в жёлтых рюкзаках людей, которые носятся на самокатах. А на самом деле нет. Продукт — это удивительный мир. И недаром была такая поговорка: ты то, что ты ешь. Ребёнок будет понимать, что если ты хочешь быть здоровым и красивым, еда должна состоять из трёх составляющих: клетчатки, белка и углеводов.

В каждой книге из серии «Вкусные приключения» есть простой рецепт от телеведущего, по которому дети вместе с родителями могут приготовить вкусное блюдо.

Ранее Ивлев зарегистрировал товарный знак «Ангелы шефа». У ресторатора есть одноимённый проект — продюсерский центр для шеф-поваров.

Дети книга Константин Ивлев
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