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21.07.2026 в 13:30

До основного дедлайна Jolbors Festival осталось семь дней

Шанс презентовать кейсы мировому жюри и найти клиентов в Центральной Азии до повышения стоимости подачи

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ЖОЛБОРС ГРУПП ООО | jolbors.com
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26 июля завершится основной дедлайн приема работ на международный фестиваль креатива Jolbors Festival. С 27 июля стоимость подачи станет выше. Финальный дедлайн — 24 августа. Победители будут объявлены 4 октября на церемонии награждения Jolbors Awards International в Ташкенте.

Что дает участие в Jolbors Festival агентствам?

За последние годы Jolbors вышел за рамки региональной премии, став международным фестивалем, и открыл прием работ для агентств из любых стран. В жюри фестиваля — признанные международные эксперты, обладатели мировых наград, таких как Cannes Lions, Clio, D&AD, One Show, AdFest, Spikes, из Японии, Южной Кореи, Таиланда, Нидерландов, Сингапура, Тайваня, ОАЭ, России, Бразилии, Пакистана, Филиппин и Центральной Азии. Это делает фестиваль точкой пересечения сразу нескольких рекламных рынков.

Для российских агентств, студий и компаний — это возможность не только показать свои кейсы международным экспертам, но и стать заметнее в регионе, который сегодня активно инвестирует в маркетинг, брендинг и креативные индустрии. Для агентств, работающих или планирующих работать с брендами Центральной Азии, участие в Jolbors — это одновременно профессиональная премия и способ оказаться в поле зрения потенциальных клиентов, партнеров и коллег по рынку.

Подать работы могут агентства, бренды и независимые специалисты из любой страны. Для членов АКАР и АБКР действует скидка 10% на подачу работ.

По вопросам подачи работ можно обратиться к сооснователю фестиваля Cабине Рейнгольд.
email: sabinareingold@gmail.com
telegram: @esreingold

Jolbors Festival
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