Tesco выпустила пластыри для разных цветов кожи. Торговую сеть вдохновил вирусный твит

Сеть британских супермаркетов Tesco начала предлагать покупателям наборы из 40 пластырей для трех разных цветов кожи, пишет издание Campaign. Каждый набор можно купить за £1.

Эта идея пришла в голову руководителям фирмы после того, как они наткнулись на эмоциональный отклик темнокожего пользователя Twitter. В нем мужчина написал, что впервые в жизни воспользовался подходящим ему пластырем.

С 24 февраля сеть запустила кампанию About bloody time, о чем и объявила в своем Twitter. Подписчики ритейлера в большинстве своем восприняли эту новость с большой радостью. «Действительно потрясающе, что вы лидируете в этом вопросе. Небольшие вещи делают такие большие изменения. Отличная работа, Tesco!» — написала одна из пользовательниц социальной сети. «Даааааааааа. Наконец-то. Потрясающая новость!» — коротко отозвался об этом другой читатель.

Но были и те, кто выразил недоумение и негатив по поводу нововведения: «Это пластырь, действительно ли цвет имеет значение? Как насчет снижения цен вместо создания ненужных продуктов?» — спросил еще один подписчик.

Сейчас на сайте ритейлера представлены пластыри в двух из трех скинтонах.