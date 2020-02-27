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27.02.2020 в 13:20

Tesco выпустила пластыри для разных цветов кожи. Торговую сеть вдохновил вирусный твит

Темнокожий парень признался в Twitter, что «чуть не расплакался», когда впервые воспользовался подходящим ему лейкопластырем

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Twitter/Tesco

Сеть британских супермаркетов Tesco начала предлагать покупателям наборы из 40 пластырей для трех разных цветов кожи, пишет издание Campaign. Каждый набор можно купить за £1.

Эта идея пришла в голову руководителям фирмы после того, как они наткнулись на эмоциональный отклик темнокожего пользователя Twitter. В нем мужчина написал, что впервые в жизни воспользовался подходящим ему пластырем.

С 24 февраля сеть запустила кампанию About bloody time, о чем и объявила в своем Twitter. Подписчики ритейлера в большинстве своем восприняли эту новость с большой радостью. «Действительно потрясающе, что вы лидируете в этом вопросе. Небольшие вещи делают такие большие изменения. Отличная работа, Tesco!» — написала одна из пользовательниц социальной сети. «Даааааааааа. Наконец-то. Потрясающая новость!» — коротко отозвался об этом другой читатель.

Но были и те, кто выразил недоумение и негатив по поводу нововведения: «Это пластырь, действительно ли цвет имеет значение? Как насчет снижения цен вместо создания ненужных продуктов?» — спросил еще один подписчик.

Сейчас на сайте ритейлера представлены пластыри в двух из трех скинтонах.

Tesco Assorted Fabric Plasters 40'S/Tesco
Tesco Assorted Fabric Plasters 40/Tesco
Tesco Пластырь цвет кожи
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