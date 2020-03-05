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05.03.2020 в 10:25

Компания Ozon отменяет фиксированную комиссию для продавцов

Теперь выплаты будут формироваться по принципу конструктора

С 1 апреля 2020 года онлайн-ритейлер Ozon отменит фиксированную комиссию для компаний-партнеров и будет создавать ее по принципу конструктора. Об этом пишет издание «Интерфакс».

На данный момент фиксированная комиссия составляет порядка 5−35% от цены товара, она рассчитывается в зависимости от схемы работы, выбранной партнером. Можно отпускать продукцию со своего склада или склада Ozon. С апреля же партнеры будут видеть, какая часть комиссии относится к продаже товара на маркетплейсе, а какая связана с затратами платформы на доставку заказов и возвратов, размещение товаров на складах и т. д.

Размер комиссии будет также рассчитываться в зависимости от категории товара, затрат на доставку и обработку заказов и возвратов. Кроме того, он будет изменяться в зависимости от габаритов товаров и схемы работы, которую выбрал партнер.

Ozon:

«Конструктор» позволит партнерам детальнее понимать, как устроен их бизнес на маркетплейсе — чем эффективнее продавец будет управлять закупочными условиями, ценами, оборачиваемостью товаров и остатками на складах, тем ниже для него будут затраты на комиссию и услуги доставки.

Тестирование новой схемы, как пишет ритейлер, привело к тому, что порядка 75% партнеров снизили свои расходы на комиссии, сохранив объемы продаж и нарастив общий доход от бизнеса.

Ozon комиссия
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