Компания Nissan запатентовала новый логотип

Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.

Логотип сохранил прежние очертания, но теперь он стал двухмерным, а также потерял горизонтальную линию посередине. Название компании теперь вписано в разомкнутый круг. Пока неизвестно, какая модель первой получит модернизированный логотип.

Новый логотип создан и для линейки Z. Документы опубликованы в базах ведомств Канады и Новой Зеландии. Эмблема представляет собой литеру Z, перечеркнутую посередине, и напоминает о шильдике на модели Datsun 240Z образца 1971 года.

В начале марта немецкий автоконцерн BMW представил новый логотип бренда. Он потерял черный ободок и стал двухмерным. Цвета изображения остались прежними — синий и белый, они символизируют цвета герба Баварии — родины предприятия.

