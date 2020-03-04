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04.03.2020 в 12:05

BMW представила обновленный логотип без ободка

Компания сохранила основные цвета значка и сделала его более двухмерным

Скриншот: www.bmw.com

Немецкий автоконцерн BMW представил новый логотип бренда, сообщается на официальном сайте компании. Он потерял черный ободок и стал двухмерным. Цвета изображения остались прежними — синий и белый, они символизируют цвета герба Баварии — родины предприятия.

Было - стало

Старший вице-президент компании Йен Тимер считает, что новый логотип является более лаконичным, прозрачным и открытым для потребителей. Кроме того, компания рассчитывает много работать в интернете, для чего нужен достаточно легкий и сдержанный логотип.

Скриншот: www.bmw.com

Обновленный логотип BMW появился на концепте электрокара i4.

BMW Логотип
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