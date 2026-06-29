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29.06.2026 в 10:45

Компания «Любятово» не смогла зарегистрировать товарный знак «Самый сыр»

Суд не счел название фантазийным

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Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Любятово» в регистрации товарного знака «Самый сыр». Компания пыталась закрепить обозначение для снеков, печенья, крекеров, хлебцев, гранолы, чипсов, шоколада и других продуктов, но в этом отказал Роспатент.

Заявитель настаивал, что словосочетание следует воспринимать как фантазийное выражение по аналогии с «самый сок» или «самые сливки», не имеющее прямого указания на характеристики товара. По мнению производителя, потребителю требуется дополнительная интерпретация, а значит, обозначение обладает достаточной различительной способностью.

Роспатент с позицией не согласился, указав, что слово «сыр» однозначно ассоциируется с конкретным видом молочного продукта. В ведомстве сочли, что использование такого элемента в отношении пищевых товаров, не относящихся к молочной продукции, может вводить потребителей в заблуждение, а усиление словом «самый» лишь укрепляет эту ассоциацию.

Суд поддержал выводы регулятора, подчеркнув, что обозначение формирует у потребителя правдоподобные ассоциации с сыром и не может считаться фантазийным. Также было отмечено, что ссылки на якобы аналогичные зарегистрированные знаки не влияют на исход дела, поскольку каждое заявление рассматривается отдельно.

В результате решение Роспатента оставлено в силе, а регистрация бренда «самый сыр» отклонена.

Ранее СИП полностью аннулировал товарный знак «ВПР», принадлежавший издательству «Просвещение».

Юлия Топольская
Любятово СИП
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