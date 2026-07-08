Коммуникации — стратегический актив экономики

В московском Цифровом деловом пространстве (ЦДП) состоялся второй международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты». Главные выводы дискуссий и проекта резолюции форума: коммуникации играют стратегическую роль в развитии российской экономики; недооценка этой роли тормозит продвижение отечественных брендов и рост их стоимости; современные коммуникационные технологии — это инструменты управления, которые усиливают бизнес, социальные институты и государственные инициативы, повышая их эффективность и формируя коммуникационный суверенитет страны.

Форум учрежден Ассоциацией компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) и второй год проходит при поддержке Минэкономразвития РФ, МИД РФ, Экспертного совета по развитию креативной экономики при Комитете ГД РФ по экономической политике, ЦСР, АСИ, отраслевых ассоциаций и партнеров. Соорганизаторы форума в 2026 году — агентство SKC и ГБУ «Малый бизнес Москвы». Второй международный форум АКОС на площадке ЦДП собрал 700 участников (было представлено более 50 регионов России). В числе участников — 120 спикеров из России, Аргентины, Бразилии, Германии, Индии, Иордании, Китая, Узбекистана, эксперты БРИКС и ШОС. Прямую трансляцию форума посмотрели почти 500 человек.

Андрей Лапшов, председатель АКОС, президент группы Insiders: АКОС ставит задачу поднять коммуникации на стратегический уровень в системе управления компаниями и корпорациями, в госсекторе. Эта задача зашита непосредственно в название форума. В этом году на наше мероприятие пришло почти в два раза больше делегатов, что говорит о том, что мы на правильном пути. С самого начала мы сделали ставку на сотрудничество с государственными институтами, что позволяет вынести проблематику отрасли коммуникаций на максимально высокий уровень. Надеемся, наша площадка постепенно обретает самобытность, выделяющую ее среди иных мероприятий глубиной экспертизы, амбициозностью задач, устремленностью в будущее развития индустрии. Я также рад, что благодаря нашему начинанию нам удается высветить важность агентского бизнеса, показать «товар лицом». АКОС — это настоящая кузница экспертизы, креатива, кадров для всего рынка, и с каждым форумом эта данность должна становиться все очевиднее другим участникам рынка и регуляторам.

Программа форума включала три пленарные панели, которые были посвящены перспективам развития отрасли и рынка коммуникаций (его объем по итогам 2025 года составил 2,5 трлн руб.), опыту создания и продвижения российских брендов на примере 10 реальных кейсов и тому, как с помощью коммуникаций в современных условиях выстраивать доверие между странами. Состоялись семь тематических экспертных дискуссий (на темы ИИ и нейропиара, медиа перед лицом нейровыдачи, креативных продуктов коммуникационных индустрий, новой роли внутрикома, исследований в коммуникациях, личного бренда бизнес-лидера и антикризисных коммуникационных технологий). В программе было несколько экспериментальных форматов (международный телемост, лаборатория коммуникаций SKC, первый креативный питчинг коммуникационных агентств, медиагостиная, книжная гостиная от издательства МИФ и другие), молодежная программа и трек мастер-классов. На форуме также состоялись открытое отраслевое совещание с участием руководства ключевых коммуникационных ассоциаций (АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, НАБ, АБКР, НАЭКК, а также РАОС (Российской академии общественных связей)) и всероссийский семинар для пресс-секретарей и пиар-специалистов региональных ведомств и центров «Мой бизнес», которые отвечают за информационное сопровождение креативных индустрий в регионах России.

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России: Информационная поддержка — важная составляющая развития креативных индустрий. Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» закрепляет значимость развития этого сектора, а медиа и СМИ сами входят в перечень креативных индустрий. На мероприятии мы решали ряд системных задач. Специалисты более чем из 50 регионов смогли обменяться практиками и выработать единые подходы к коммуникационному продвижению креативной экономики.

На форуме были представлены специально подготовленные АКОС и партнерами экспертные продукты для рынка: отраслевой кодекс, исследования, гайды, рекомендации.

Первый Кодекс практик добросовестного взаимодействия заказчиков и исполнителей на рынке услуг в сфере связей с общественностью был одобрен представителями Консультативного совета АКОС (объединяет 30 руководителей функции коммуникаций в крупных компаниях и федеральных органах власти) и отраслевых ассоциаций в сфере коммуникаций. Кодекс содержит перечень лидерских добросовестных практик, которые ответственные заказчики могут использовать в качестве бенчмарков при принятии решений и при рассмотрении спорных ситуаций.

Исследование «PR-закупки в цифрах», проведенное PR News совместно с «Росэлторгом», позволило оценить рынок госзакупок в сфере связей с общественностью на этой площадке за 2025 год: всего 3 226 тендеров; сумма тендеров — 7,8 млрд руб.; средняя стоимость одного тендера — 2,6 млн руб.

Исследование TWIGA PR современного этапа внедрения ИИ в профессиональные коммуникации подтвердило: ИИ стал рабочим инструментом PR, главный вопрос — в зрелости внедрения. Главная зона роста — не доступ к ИИ, а управление им. Команды нашли сценарии применения, при этом компании еще не встроили их в общие процессы. ИИ начал влиять на KPI, но рынок пока не научился измерять этот эффект (только 13% респондентов имеют полноценную систему метрик).

74% опрошенных в ходе совместного исследования Ассоциации менеджеров и АКОС российских топ-менеджеров считают, что личный бренд руководителя оказывает значительное влияние на репутацию компании. И в 68% случаев ответственность за формирование личного бренда остается на самих руководителях. Среди барьеров, препятствующих эффективной работе с личным брендом, бизнес называет нехватку времени, отсутствие коммуникационной стратегии и недостаток профессиональной PR-поддержки.

АКОС совместно с агентствами КРОС и КД презентовала на форуме первый этап аналитического исследования программ подготовки PR-специалистов, которое станет основой интерактивной «Карты PR-образования России» (уже охватила десятки российских вузов).

АКОС, PR-Consulta и «Медиалогия» представили исследование о том, как язык корпоративных пресс-релизов влияет на восприятие информации редакциями. Сегодня это не только вопрос отношений пресс-службы и журналиста. Тексты компаний попадают в поисковые системы, агрегаторы, базы данных и нейросетевые ответы, и качество исходной фактуры и формулировок становится частью общей ответственности за информационное поле.

Также на форуме были представлены обновленный диджитал-глоссарий для коммуникаторов (лидер «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ»), гайд по современным коммуникационным исследованиям (Ex Libris), исследование почасовых ставок и зарплат специалистов-коммуникаторов (Comunica совместно с get experts), аналитический доклад «Нарративы российского PR» (PR News), а также исторический спецпроект при поддержке АКОС — «Истоки русского PR» («Р.И.М. — ИНТЕРИУМ» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей при поддержке АКОС).

АКОС подписала три соглашения о стратегическом партнерстве: в сфере международных коммуникаций (с Маркетинговой ассоциацией Узбекистана), региональных коммуникаций (с ассоциацией «PR-среда») и внутренних коммуникаций (с Национальной ассоциацией экспертов по корпоративным коммуникациям (НАЭКК)).

Награды «АКОС Гид» получили три звездных кейса, которые вошли в коммуникационную историю года: проект «Т-Банка» «Т-Возврат: утром в газете, вечером в куплете», проект Smartavia / G communications «Smartavia: ценности на высоте» и проект «СИБУРа» «Вторая жизнь пластика: всероссийская программа экологических уроков».

На форуме были вручены награды АКОС «За вклад в развитие регионального рынка коммуникаций»: лауреатами стали 11 профессионалов сферы коммуникаций и общественных связей за совокупность личных заслуг в развитии рынка коммуникаций в регионах России. Также была вручена награда АКОС в память о вкладе в развитие регионального рынка коммуникаций основателя Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Геннадия Шаталова.

Новости и продукты форума, официальную брошюру форума, записи основных сессий и фотоподборки форума можно найти на сайте АКОС, сайте форума, а также тут.