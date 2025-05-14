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18+
14.05.2025 в 18:00

Комитет Госдумы одобрил введение единого QR-кода

Система универсальных QR-кодов может начать работать с 2026 года

Комитет Государственной думы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект о внедрении банками единого QR-кода, сообщают «Ведомости».

По расчетам Банка России, единый QR-код позволит банкам снизить расходы за счет использования общей инфраструктуры и предотвратит монополизацию рынка со стороны крупнейших игроков. В то же время комитет предложил дополнительно рассмотреть влияние инициативы на конкуренцию, инвестиции и развитие технологий в платежной сфере.

Законопроект разработала группа парламентариев во главе с Анатолием Аксаковым. Если документ будет одобрен Госдумой, система универсальных QR-кодов начнет работать с 1 января 2026 года. Оператором инициативы станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:

С помощью такого QR-кода покупатели смогут быстро и удобно оплачивать товары — достаточно будет навести камеру смартфона на код на кассе. Это решение улучшит доступность платежей для граждан и одновременно сократит затраты бизнеса.

Госдума Законы Банкинг QR-коды
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