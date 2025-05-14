Комитет Госдумы одобрил введение единого QR-кода

Комитет Государственной думы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект о внедрении банками единого QR-кода, сообщают «Ведомости».

По расчетам Банка России, единый QR-код позволит банкам снизить расходы за счет использования общей инфраструктуры и предотвратит монополизацию рынка со стороны крупнейших игроков. В то же время комитет предложил дополнительно рассмотреть влияние инициативы на конкуренцию, инвестиции и развитие технологий в платежной сфере.

Законопроект разработала группа парламентариев во главе с Анатолием Аксаковым. Если документ будет одобрен Госдумой, система универсальных QR-кодов начнет работать с 1 января 2026 года. Оператором инициативы станет Национальная система платежных карт (НСПК).