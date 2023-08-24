Хлебозавод «Коломенский» приобрёл ГК «Дарница»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке БКХ «Коломенский» 100% долей в уставном капитале петербургской ГК «Дарница» (выпускает продукцию под брендом «Аладушкин»), сообщается на сайте ведомства.

«Коломенским» владеет Алексей Тулупов, управляющий активами девелоперской группы «Sminex-Интеко». По данным СПАРК, по итогам прошлого года выручка «Коломенского» превысила 31 млрд руб., а чистая прибыль — 584,6 млн руб. «Коломенский», по информации Национального союза хлебопечения, был лидером в России по объёму производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году.

За прошлый год чистая прибыль ГК «Дарница» составила 18,4 млн руб., выручка — 5,5 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, На сегодня 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп», принадлежащая бизнесмену Александру Аладушкину, указано в Едином государственном реесте юридических лиц. «Дарницу» он выкупил в 2013 году.

В 2021 году «Коммерсант» писал о словах генерального директора «Коломенского» Дмитрия Козлова о намерении производителя расширятся, в том числе выходить на северо-запад страны. Источники издания отмечали, что «Дарницу» могли продать «Коломенскому» из-за долгов.

По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, долговая нагрузка могла усилиться после покупки компанией производственной площадки с привлечением займов.