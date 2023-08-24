Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Rambler&Co
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.08.2023 в 11:00

Хлебозавод «Коломенский» приобрёл ГК «Дарница»

Причиной купли-продажи могла быть задолженность «Дарницы»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке БКХ «Коломенский» 100% долей в уставном капитале петербургской ГК «Дарница» (выпускает продукцию под брендом «Аладушкин»), сообщается на сайте ведомства.

«Коломенским» владеет Алексей Тулупов, управляющий активами девелоперской группы «Sminex-Интеко». По данным СПАРК, по итогам прошлого года выручка «Коломенского» превысила 31 млрд руб., а чистая прибыль — 584,6 млн руб. «Коломенский», по информации Национального союза хлебопечения, был лидером в России по объёму производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году.

За прошлый год чистая прибыль ГК «Дарница» составила 18,4 млн руб., выручка — 5,5 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, На сегодня 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп», принадлежащая бизнесмену Александру Аладушкину, указано в Едином государственном реесте юридических лиц. «Дарницу» он выкупил в 2013 году.

В 2021 году «Коммерсант» писал о словах генерального директора «Коломенского» Дмитрия Козлова о намерении производителя расширятся, в том числе выходить на северо-запад страны. Источники издания отмечали, что «Дарницу» могли продать «Коломенскому» из-за долгов.

По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, долговая нагрузка могла усилиться после покупки компанией производственной площадки с привлечением займов.

Дарница хлебозаваод коломенский
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.