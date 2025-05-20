Количество выходов новых международных брендов сократилось в три раза

В первом квартале 2025 года на отечественный рынок вышло всего три новых международных бренда. Это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные CORE.XP.

Так, в России появился казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, открывший магазин в московском «Афимолл сити», итальянский бренд бытовой техники De’Longhi, запустивший флагман в «Мега Химки», а также китайская мебельная марка Jinkailai, открывшая бутик в центре Roomer.

В IBC Real Estate и NF Group добавляют, что открыли фирменные магазины в Москве турецкий производитель бытовой техники Beko и бренд мужской одежды из Италии Emiliano Zapata.

При этом не все ранее пришедшие бренды удерживаются в России. Например, дистрибутор BNS Group закрыл запущенный в 2022 году магазин турецкой марки Perspective. А Fiba Retail сократила численность магазинов сетей Club, NetWork, Mudo и Oxxo.

По словам экспертов, бренды скорее тестируют спрос, чем рассчитывают на долгосрочную экспансию. Уровень вакантности в московских ТЦ остается на конец I квартала рекордно низким — 6,8%, что осложняет выход.

Ранее в Союзе торговых центров прогнозировали, что в этом году на российский рынок могут выйти до 25 зарубежных брендов. Планы начать работать в РФ анонсировали 13 международных компаний, 10 из них продают одежду, обувь и аксессуары.