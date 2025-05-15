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18+
15.05.2025 в 12:20

Эксперт прогнозирует выход около 25 иностранных брендов на российский рынок в 2025 году

Ушедшие из РФ бренды активно замещаются китайскими компаниями

В этом году на российский рынок могут выйти до 25 зарубежных брендов. Планы начать работать в РФ анонсировали 13 международных компаний, 10 из них продают одежду, обувь и аксессуары. Об этом ТАСС рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

На российский рынок намерены выйти компании из Китая, ОАЭ, Южной Кореи и европейских стран. Иностранные игроки делают упор на аналогах люкса, например, турецкие бренды предлагают одежду вместо Zara.

По словам Кермедчиевой, китайские компании активно замещают западные бренды, которые ушли из России. Так, с 2022 по 2025 год на отечественный рынок вышли или объявили о планах начать работу десятки китайских игроков.

Ранее сообщалось, что турецким брендам не понравилось на российском рынке. Компании начали уходить из страны или сокращать торговые сети.

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