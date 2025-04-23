Турецким брендам не понравилось на российском рынке

В 2024 году на отечественный рынок вышло только два новых турецких бренда одежды и обуви — Daniel’s Paris и Mai Collection. В то же время за 2023−2024 годы успели уйти пять турецких марок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Nikoliers.

По данным NF Group, пять из 11 турецких марок, вышедших в Россию после 2022 года «столкнулись с трудностями в поиске целевой аудитории», в результате чего покинули российский рынок. Однако, некоторые сети продолжили расширяться, например, LC Waikiki.

Среди ушедших марок аналитики называют Perspective, Ipekyol, Twist. Осенью 2024 года спустя почти год после открытия закрылся единственный магазин турецкого премиум-бренда Ketroy.

Некоторые турецкие марки сократили имеющиеся сети или замедлили темпы открытий. Например, Eroglu Holding (развивает бренд Colin’s) в марте 2023 г. открыла первый магазин бренда Loft. Компания планировала открыть до 30 магазинов, но работу начали только 14.

Fiba Retail вывела на российский рынок турецкие Club, NetWork, Mudo и Oxxo. В 2023 году было открыто в совокупности 18 магазинов этих марок, но в прошлом году их число сократилось в общей сложности на пять точек.

В 2025 году, по версии аналитиков, из турецких ретейлеров магазин в стране должен появиться только у Les Benjamins. Большинство локаций уже заняты, доля вакантных площадей в торговых центрах остается низкой, что объективно ограничивает возможности для открытия новых магазинов.

Ранее движение «Ветераны России» выступило с предложением запретить показ турецких сериалов на территории нашей страны. По мнению активистов, они создают у женщин нереалистичные ожидания от мужчин, что, в свою очередь, приводит к снижению интереса россиянок к своим соотечественникам.