Количество онлайн-заказов увеличилось на четверть

В 2025 году рынок интернет-торговли в России продолжил расти, но заметно медленнее, чем раньше. Количество заказов увеличилось на 24% и достигло 8,3 млрд — это самый слабый рост за последние восемь лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Data Insight.

Для сравнения, в предыдущие годы динамика была значительно выше: в 2023 году число интернет-заказов увеличилось на 69%, в 2024 году — на 43%. Рынок постепенно выходит на стадию насыщения.

Общий объем e-commerce составил около 13,4 трлн руб. (по другим оценкам — 11,5 трлн руб.), но и здесь темпы роста снизились. Эксперты ожидают дальнейшее замедление: в ближайшие годы рынок будет расти, но уже более умеренными темпами.

При этом поведение покупателей меняется: они стали заказывать чаще, но тратить меньше за раз. Средний чек в 2025 году снизился до 1,6 тыс. рублей (-5% год к году). Модель мелких покупок стала реакцией на общее подорожание товаров.

Онлайн-торговля продолжает укреплять позиции: ее доля в рознице достигла 25,6%, а в непродовольственном сегменте впервые превысила 50%. Рынок при этом все сильнее концентрируется вокруг крупных маркетплейсов. На них приходится 81% всех заказов и 62% объема продаж.

Несмотря на рост, даже крупнейшие площадки замедляют развитие. В 2026 году на рынок дополнительно повлияют новые налоговые и регуляторные меры, а также снижение интереса к запуску новых онлайн-бизнесов, указывают аналитики.