Маркетплейсы сбавили обороты

Общие продажи крупнейших универсальных маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — по итогам 2025 года составили 8,59 трлн руб., увеличившись на 32,2% год к году, следует из данных Infoline. По подсчетам Data Insight, совокупные продажи онлайн-площадок оказались на уровне 8,3 трлн руб., а рост год к году составил 25%. При этом динамика существенно замедлилась по сравнению с 2024 годом, тогда, по оценкам Infoline и Data Insight, показатель превышал 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на замедление темпов роста, маркетплейсы продолжают опережать по динамике рынок электронной коммерции в целом, который вырос на 9%. Однако текущие темпы стали минимальными за всю историю развития сегмента, говорит партнер Data Insight Борис Овчинников. Он связывает это с общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров. По его мнению, платформы стали «слишком большими», чтобы продолжать расти в 1,5−2 раза в год.

Дополнительным фактором давления могла стать политика самих платформ. По оценкам участников рынка, комиссии для продавцов за последние годы заметно выросли, а условия работы ужесточились. А это отражается на динамике предложения: в начале 2026 года число новых селлеров оказалось на 40% ниже, чем годом ранее.

Представители маркетплейсов указывают на переход рынка в стадию более устойчивого роста. Дальнейшее расширение, по их мнению, будет обеспечено за счет регионов, где проникновение онлайн-торговли пока остается ниже. В числе ключевых драйверов сохраняются категории одежды, товаров для дома, красоты и продуктов питания.

Замедление затронуло и традиционный ретейл. Темпы роста крупнейших сетей снизились, а в отдельных сегментах зафиксировано падение выручки. Так, выручка одного из крупнейших игроков X5 в прошлом году выросла на 18,8% год к году против 24,2% в 2024-м. Для «Магнита» рост замедлился с 20,1% до 15%, а для «Ленты» — с 44,2% до 24,2%.

Эксперты, опрошенные «Ъ», ожидают сохранения сдержанного потребительского спроса в 2026 году, однако прогнозируют дальнейший рост маркетплейсов на 20−25% за счет продолжающегося перетока покупателей из офлайн-каналов в онлайн.

Ранее в Ассоциации компаний интернет‑торговли подсчитали, что объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года увеличился на 28% год к году и составил 11,5 трлн руб.