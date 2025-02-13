Кейс SMIT. и МЕГА: привлечение новых участников в программу лояльности

Торговые центры МЕГА совместно с креативной студией SMIT. продолжают развивать чат-бота на базе Telegram. Бренд регулярно проводит розыгрыши для поддержания диалога с клиентами. Ранее цифровой инструмент собирал целевую аудиторию для рассылок и прямой коммуникации, а также использовался в маркетинговых активностях, включая чековые механики. Летом на базе бота прошла акция «Миллион с МЕГОЙ». Она помогла достичь 1-го млн участников в программе лояльности MEGA Friends. Теперь чат-бот с 31 тыс. уникальных пользователей стал ключевым инструментом масштабного розыгрыша МЕГИ под названием «Колесо фортуны». Подробностями с Sostav поделилась команда проекта.

Цели и задачи

Основная цель — создать интерактивный инструмент в виде механики «Колесо фортуны» в Telegram-боте. Она была направлена на стимуляцию пользователей к посещению торговых центров МЕГИ и расширению базы участников программы лояльности.

Также планировалось увеличить трафик и продажи за счет выдачи промокодов в обмен на цифровые и материальные призы в течение пяти месяцев. Кроме того, важно было укрепить статус Telegram как платформы, которая активно набирает популярность как канал коммуникации для бизнеса.

Как это работало

Пользователи, которые решили испытать удачу и получить призы, должны были авторизоваться в боте, выбрать ближайшую МЕГУ и вращать колесо.

Ежедневно каждый участник получал 1 попытку. Вращая колесо, случайным образом можно было выиграть призы от партнеров в виде купонов на подарки и скидки. Далее использовать их в торговом центре, интернет-магазинах арендаторов или на стойке информации в МЕГЕ.

Внутри самой механики были предусмотрены дополнительные игровые попытки. Также участники получали гарантированные подарки за выполнение целевых действий:

регистрация в программе лояльности MEGA Friends;

сканирование чека из МЕГИ от 2 тыс. руб.;

приглашение в активацию друзей по реферальной ссылке.

Опция «Попытки за чек»

Как и в предыдущих акциях, за сканирование чека выдавались новые попытки в игре. Для этого нужно было выполнить основные условия:

покупка в период проведения акции с 3-го августа 2024 года по 31-ое января 2025-го и в любой точке МЕГИ;

сумма чека — более 2 тыс. руб.

Так бренд смог привлечь аудиторию в Telegram. Это позволило сохранить позиции чат-бота как ключевого инструмента диджитал-активаций последних кампаний МЕГИ.

Цифры проекта

За 5 месяцев акции удалось достичь следующих показателей:

общее количество запусков чат-бота (уникальных пользователей): 214 тыс.;

количество сканирований чеков: 55 тыс.;

новые регистрации в программе лояльности MEGA Friends: 42 тыс.;

количество пользователей, привлеченных по пригласительной ссылке: 55 тыс.;

общее количество разыгранных призов: 192 тыс.

Бизнес-показатели:

рост среднего чека в боте на 320%;

доля трафика, дошедшего до ТЦ МЕГА: 11,4%;

CPS = 39,5 руб. (существенно ниже бенчмарка), CPL = 203,7 руб. (в рамках KPI), CPA = 795,8 руб. (9,8% доля затрат от среднего чека).

Финальные цифры кампании демонстрируют результативность использования Telegram-бота в качестве основной площадки привлечения новых пользователей в программу лояльности MEGA Friends и выстраивания дальнейшей коммуникации с ними.

Лариса Хорькова, лидер программы лояльности МЕГИ: МЕГИ совмещают в себе возможности для шопинга, семейного досуга, образовательных и развлекательных мероприятий. Нам важно постоянно информировать гостей, помогая им находить самые выгодные и интересные предложения удобным способом. Принимая во внимание, что Telegram активно набирает популярность среди нашей аудитории, и руководствуясь результатами предыдущего успешного опыта привлечения участников в программу лояльности через эту платформу, мы снова обратились к ней. Развитие нашего чат-бота и проведение на его базе масштабного розыгрыша «Колесо фортуны» также показало качественные результаты, что еще раз подчеркнуло актуальность Telegram для эффективного взаимодействия с гостями МЕГИ.

Что дальше

МЕГА совместно с креативной студией SMIT. планируют новую весеннюю активацию с использованием бота. Ожидается, что долгосрочный проект укрепит роль бота в Telegram как важнейшего канала коммуникации с аудиторией торговых центров МЕГА наряду с сайтом, мобильным приложением, соцсетями и BTL-активностями. Участники кампании уверены, что бот продолжит эффективно привлекать новых участников программы лояльности MEGA Friends.

Никита Морозов, CEO креативной студии SMIT.: За полгода нашей совместной работы с МЕГОЙ нам удалось сделать Telegram значимым каналом коммуникации для бренда. По темпам прироста участников программы лояльности MEGA Friends канал обогатил базу профилей на +27% в годовом выражении, обогнав мобильное приложение по доле участников почти в половину. Средний чек среди пользователей Telegram-бота по итогам двух крупных федеральных акций выше в 3 раза, что объясняется эффектом от более качественного рекламного контакта (в наших акциях существенно выше и частота рекламного контакта, и сила удержания внимания на коммуникации с брендом). Примечательно, что на основе статистики МЕГ мы видим, как Telegram стал активнее проникать в регионы. Если раньше ядро аудитории сосредотачивалось в центральных регионах — Москве и Санкт-Петербурге, — то теперь картина противоположная: более выраженными стали города Сибири, Урала и Поволжья. В активе МЕГ теперь есть стабильный маркетинговый инструмент, который мы продолжим развивать с большей эффективностью, используя все возможности Telegram как площадки. Спасибо команде МЕГИ за веру в нас и наши решения!

Состав творческой группы

МЕГА (клиент)

Лидер программы лояльности МЕГИ: Лариса Хорькова

Специалист программы лояльности: Эльвира Аджимуратова

Руководитель развития ОМНИ платформы: Роман Кушнарев

Руководитель технический архитектуры: Максим Скудатин

Креативная студия SMIT. (агентство)

Диджитал-продюсер: Никита Морозов

Аккаунт-менеджер: Екатерина Головкина

Менеджер проекта: Дарья Григорьева

Разработчики: Евгений Марчук, Дмитрий Моисеенко, Дмитрий Ичеткин