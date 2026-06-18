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18+
18.06.2026 в 11:00

Kokoc Group объединяет бизнес-направления

Руководителем новой структуры станет Ольга Алексеева

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Ольга Алексеева

Kokoc Group объединяет дивизионы Performance и Marketplaces, а также центр развития стратегических проектов Growth в единую структуру. Ее возглавит Ольга Алексеева, ранее руководившая центром Growth. Об этом Sostav сообщили в группе.

Руководители дивизиона Performance Вадим Мельников и Игорь Зуев завершают работу в Kokoc Group после выполнения задач по формированию направления. Команды продолжат работу в составе объединенной структуры.

Как пояснили в группе, объединение стало очередным этапом трансформации бизнеса, о которой было объявлено в 2024 году в рамках перехода к платформенной модели. За это время Kokoc Group провела укрупнение ряда бизнесов, запустила новые сервисы и развивала комплексные решения для клиентов.

До назначения на новую должность Ольга Алексеева отвечала за развитие центра Growth, в который входят направления аналитики, стратегии, партнерств, сделок M&A и поиска новых точек роста. В Kokoc Group она работает с 2024 года.

В новой роли Алексеева будет курировать развитие объединенного дивизиона, трансформацию продуктового портфеля, взаимодействие между бизнес-направлениями и создание комплексных решений для клиентов.

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group:

Объединение компетенций в единую структуру позволит быстрее создавать новые решения, эффективнее использовать данные и сильнее интегрировать экспертизу разных команд.

Ольга умеет смотреть на бизнес одновременно через призму продукта, партнерств и роста. Этот опыт особенно важен для следующего этапа развития Kokoc Group, где ключевую роль играет не управление отдельными сервисами, а создание новых возможностей для клиентов и компании.

Ольга Алексеева, директор по развитию Kokoc Group:

В венчуре многое работает иначе: в центре — ценность для клиента сегодня и завтра, а скорость и гибкость в ответ на рынок очень высоки. Рынок меняется быстро, и агентская модель должна меняться вместе с ним — становиться легче, быстрее и ближе к задачам бизнеса. Это вызов, который заряжает меня и мою команду.

Kokoc Group кадры2026 Ольга Алексеева
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