Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Glider.agency
Александр Яничкин

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.01.2025 в 17:12

Дилеры готовятся к повышению цен на автомобили

Эксперты рассказали, когда в России подорожают новые авто

В России уже в феврале текущего года вырастут цены на новые авто, сообщает «Автостат» со ссылкой на представителей отечественного авторынка.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич подтвердил, что автомобили начнут дорожать уже в следующем месяце. Цены будут «неизбежно расти вместе с курсом, логистикой и инфляцией», считает эксперт.

По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, рост цен будет зависеть от места производства: автомобили российской сборки могут поступать к дилерам по новым ценам уже в феврале, а импортные — скорее всего, в марте.

Как отмечает Ольховский, на цену авто влияет утильсбор и курс национальной валюты. Последний фактор влияет и на российскую сборку, и на импорт. Эксперт оценивает общее изменение цены в 10−12% в течение года «при нейтральном внешнем фоне».

Гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева уточнила, что стоимость новых машин пока не корректировалась в 2025 году, но изменения ожидаются в ближайшие два месяца. По ее словам, рост цен коснется всех брендов, но будет менее заметен у марок с высокой степенью локализации производства в России.

В целом эксперты прогнозируют, что в 2025 году цены на новые автомобили вырастут на 6−12% в зависимости от автобренда и уровня локализации.

автомобили Россия Автодилеры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.