Дилеры готовятся к повышению цен на автомобили

В России уже в феврале текущего года вырастут цены на новые авто, сообщает «Автостат» со ссылкой на представителей отечественного авторынка.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич подтвердил, что автомобили начнут дорожать уже в следующем месяце. Цены будут «неизбежно расти вместе с курсом, логистикой и инфляцией», считает эксперт.

По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, рост цен будет зависеть от места производства: автомобили российской сборки могут поступать к дилерам по новым ценам уже в феврале, а импортные — скорее всего, в марте.

Как отмечает Ольховский, на цену авто влияет утильсбор и курс национальной валюты. Последний фактор влияет и на российскую сборку, и на импорт. Эксперт оценивает общее изменение цены в 10−12% в течение года «при нейтральном внешнем фоне».

Гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева уточнила, что стоимость новых машин пока не корректировалась в 2025 году, но изменения ожидаются в ближайшие два месяца. По ее словам, рост цен коснется всех брендов, но будет менее заметен у марок с высокой степенью локализации производства в России.

В целом эксперты прогнозируют, что в 2025 году цены на новые автомобили вырастут на 6−12% в зависимости от автобренда и уровня локализации.