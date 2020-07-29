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29.07.2020 в 06:50

Kodak займется производством фармпрепаратов

Компания получила $765 млн от правительства США на развитие нового направления

Компания Eastman Kodak, в прошлом производитель фототехники, выйдет на фармацевтический рынок. Она получит от правительства США кредит в размере $765 млн для выпуска фармацевтических ингредиентов, сообщает The Wall Street Journal.

Компания будет создавать аналоги оригинальных препаратов или дженериков. Таким образом правительство США стремится увеличить производство лекарств и фармацевтического сырья в стране, снизив тем самым поставки медикаментов из-за рубежа, в частности, Индии и Китая.

Глава Kodak Джим Континенца пояснил, что компания намерена производить активные фармацевтические ингредиенты для выпуска лекарственных препаратов — речь идет о генерических составляющих (фармакологически активных веществах), а также противомалярийном препарате гидроксихлорохин, который проходил испытания как лекарство против COVID-19 в некоторых странах.

Государственный кредит компании Kodak был предоставлен в рамках американского закона об оборонном производстве сроком на 25 лет. Отмечается, что акции компании выросли в цене почти на 300% после заявления о выходе на фармацевтический рынок.

Основанная более 100 лет назад Eastman Kodak в течение долгих лет была лидером на рынке фотооборудования, однако в начале 2000-х едва не обанкротилась, так как вовремя не сделала ставку на новые технологии. Напомним, в 2012 году Kodak продала свои основные активы и патенты. Сейчас компания предоставляет услуги цифровой печати и продает лицензии на фотоматериалы.

Kodak Фарма субсидии
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