Knorr показал несомненные плюсы домашней еды

Новая кампания Knorr и креативного агентства MullenLowe наглядно демонстрирует плюсы домашней еды. Для контраста бренд демонстрирует результаты неудачной доставки и уверяет, что эти же блюда можно приготовить в домашних условиях — You Can Deliver Better («Вы можете доставить лучше»).

Кампанию запустили после опроса, который показал, что девять из десяти человек столкнулись с проблемами доставки готовой еды. Несмотря на скорость работы предприятий быстрого питания, качество доставляемой еды часто оставляет желать лучшего. Поэтому Knorr предложила заменить фастфуд вкусными домашними блюдами, которые можно приготовить почти за такое же время.

Knorr отмечает, что верит в то, что моменты разочарования можно превратить в возможности для творчества: будь то разваливающийся бургер или тако, в котором отсутствуют ключевые ингредиенты, кампания показывает, как легко приготовить эти блюда дома. В рамках кампании Knorr предлагает ряд рецептов: классического бургера, тако с курицей, куриных котлет, курицы по-пармски и др.