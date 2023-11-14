В Минцифры предложили сделать рекламу книг социальной или не считать рекламой

Реклама книг и книжных событий должна быть социальной либо вовсе не считаться рекламой, заявил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев в ходе Национального рекламного форума.

По словам Григорьева, за последние два месяца информационная поддержка книг и чтения упала на 30%. Из-за сокращения уровня информирования может снизиться интерес к чтению, заметил спикер.

Также он напомнил, что сейчас готовится крупнейшая выставка интеллектуальной литературы non/fiction, в её рамках проводится 300 событий. Организаторы физически не могут промаркировать рекламные сообщения о всех мероприятиях, отметил Григорьев.

Ранее представители ФАС на пленарной дискуссии «Изменения в ФЗ о рекламе» на Национальном рекламном форуме рассказали, что в России возросла доля рекламы, которая вводит потребителей в заблуждение. Если за весь 2022 год показатель составил 8,93%, то за первые шесть месяцев текущего года — уже 10,28%.