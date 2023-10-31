«Книги билайн» открыли для сторонних абонентов

«Вымпелком» перезапустил свой сервис цифровых книг «Книги билайн», сделав его доступным не только для абонентов оператора, но и для всех пользователей. На платформу планируют добавить комиксы, включая южнокорейские, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя сервиса.

За подписку на книги и аудиокниги пользователь должен будет платить 20 руб. в сутки. Сейчас в приложении доступно почти 300 тыс. единиц контента, включая аудиокниги. Часть библиотеки получена от «Литрес», остальной контент был закуплен от издательств напрямую. В сервис также можно будет загружать собственные книги для чтения без подписки.

Участники рынка называют перезапуск сервиса логичным шагом. В прошлом году российский рынок покинули иностранные игроки, например, Storytel. Однако к концу 2022 года на рынок цифровых книг вышли крупные экосистемные игроки. В сентябре компания МТС запустила сервис цифровых книг «Строки», в декабре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс плюс» сервис «Букмейт». В сентябре этого года «VK Музыка» открыла раздел с аудиокнигами.

«Вымпелком» надеется занять до 10% рынка цифровых книг к 2026 году, говорит источник, знакомый с планами компании. При этом сервис потребует дополнительных инвестиций, самыми дорогими статьями расходов станут авансы за контент и реклама.